La salsera Yahaira Plasencia fue puesta en aprietos tras algunas pregunta de ‘Choca’ Mandros en una entrevista a “Estás en Todas” por los comentarios de Melissa Klug que la vinculan con el personaje principal de la novela “La Usurpadora”.

En un enlace desde Rusia, la cantante señaló que dichos comentarios le daban igual y no le parece un tema prioritario estando en un momento delicado como la pandemia por coronavirus (COVID-19).

“Yo estoy tranquila, ¿para qué tomar importancia? Creo que ahorita la prioridad del Perú y de todo el mundo, es nuestra familia, nuestros hijos, padres, hermanos, parientes o ayudar al gente”, señaló

“(Hay que) preocuparnos en cosas que verdaderamente importan, no por comentarios que siempre habrá. A mí en realidad me da igual, yo estoy tranquila”, añadió la salsera que se encuentra pasando la cuarentena con su pareja Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia habla de encuentro con Alondra García Miró

Otro de los temas de los que habló fue sobre el único encuentro que ha tenido con Alondra García Miró, quien afirmó que no es amiga de Plasencia pues solo la ha visto una vez en una reunión.

“Yo he visto una vez en mi vida a Alondra, como ella lo dijo. No somos amigas, pero me cayó súper bien. Es una chica súper linda, buena onda, la pasamos súper bien”, comentó Plasencia sobre dicho encuentro.

