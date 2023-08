La agrupación “Yahritza y su Esencia” está en el ojo de la tormenta tras las declaraciones que dieron sobre la comida mexicana y la Ciudad de México. La agrupación de corridos tumbados ha recibido varias críticas y cuestionamientos por las opiniones que dieron sobre el país azteca.

Durante su visita a la Ciudad de México, “Yahritza y su Esencia” atendieron a la prensa y en una de las entrevistas que otorgaron, los tres integrantes señalaron que no les gustó la comida mexicana ni su estancia.

Tras sus declaraciones, los hermanos Martínez han recibido muchas críticas y señalamientos. Los usuarios en las redes sociales han expresado su malestar y desagrado por las opiniones que dieron sobre la comida mexicana. ¿Qué dijeron los integrantes de “Yahritza y su Esencia”? Aquí te lo contamos.

"Yahritza y Su Esencia" recibieron críticas tras las declaraciones que dieron sobre la comida mexicana y la Ciudad de México (Foto: Yahritza y su Esencia/ Instagram)

LOS COMENTARIOS DE LA AGRUPACIÓN “YAHRITZA Y SU ESENCIA” CONTRA LA COMIDA MEXICANA

La agrupación “Yahritza y su Esencia” confesaron a la prensa que no les gustó la comida mexicana ni su estancia en Ciudad de México, según Univision. Estas fueron las declaraciones de cada uno de sus integrantes:

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo Yahritza en una entrevista que se viralizó en las redes sociales.

Armando, el mayor de los tres, manifestó su desagrado por la comida mexicana: “Yo he estado aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”.

Por su parte, Jairo también dijo que no le gusta la comida de México: “Para mí también es la comida porque yo soy delicado y pues casi nada más como ‘chicken’ (pollo), como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso. También la soda aquí está como, no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente que allá, porque allá tiene mucho gas, te quema la garganta más”.

LOS SEGUIDORES QUE PERDIERON “YAHRITZA Y SU ESENCIA” POR SUS COMENTARIOS SOBRE LA COMIDA MEXICANA

Tras estas declaraciones, los usuarios en las redes sociales criticaron a la agrupación “Yahritza y su Esencia” y les dejaron varios mensajes haciéndoles saber su desagrado por hablar mal de la comida mexicana.

“Las peores respuestas que pudieron dar”, “A ellos no les importa México, no son de aquí, ellos solo quieren hacer dinero”, “Yo soy argentino y la comida mexicana es lo mejor con sus picantes”, son algunos de los comentarios que aparecen en las redes sociales.

“¿Es enserio? Ya por respeto hubiera dicho sí”, “Y mis hijas diciendo que la comida en México es más rica y tiene mejor sabor que acá en EU la vez que fueron a visitar a mis papás”, son otros comentarios que les hicieron los usuarios a “Yahritza y su Esencia”.