La “naturaleza” eligió una vez más en el último capítulo de la segunda temporada de “Yellowjackets”, tanto en el pasado como en el presente. Y la “naturaleza” está contenta. Quería sangre y sangre recibió a cambio.

‘Storytelling’ es el título del noveno y último episodio de una temporada que amplió lo que sabemos sobre los 19 meses de la desaparición de las Yellowjackets tras su accidente de avión. Más personajes murieron. Más carne humana se comió en el invierno. Más grande se hizo la presencia de “eso” que no sabemos si existe o si tan solo es una excusa de las sobrevivientes para actuar como han actuado.

¿La “naturaleza” realmente es un ente demoníaco o es un síntoma de demencia colectiva? Independientemente de eso, todavía queda un considerable trecho de historia en el bosque, al tiempo que la cacería se trasladó al presente y se llevó a uno de los personajes principales de la serie que puedes ver en Paramount+.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE YELLOWJACKETS?

En el pasado: la nueva líder

Luego de la muerte de Javi y de la reaparición de Shauna como la carnicera de la comunidad, Lottie confiesa que ya no puede liderar al grupo, que ya no puede escuchar a la “naturaleza”, que ha sido abandonada por esa fuerza para que otra de las chicas las guíe de aquí en adelante.

Misty cree que puede ser ella. Igual Shauna y Taissa. Pero para Lottie está claro que la “naturaleza” ha escogido a Natalie. La salvó de la cacería y en su lugar se llevó a Javi. La salvó porque ahora debe ser la protectora de las jóvenes. Al menos eso cree Lottie y el resto no tarda en aceptar a su nueva “reina”, mientras el entrenador Ben las observa de lejos con horror, con leña y una caja de fósforos en la mano.

En el presente: la cacería

Desde la muerte de Travis, Lottie está segura de que “eso” las siguió fuera del bosque y más de 20 años después, está reclamando una nueva ofrenda. Para eso las reunió. Y aunque el resto proclame que está loca, en el fondo parecen compartir el mismo miedo. Quizá por eso aceptan seguirle la corriente y organizar una cacería, aunque con la seguridad de que los enfermeros del hospital psiquiátrico llegarán pronto para llevarse a su vieja amiga.

Dicho esto, los cuchillos son afilados -o desafilados-, las máscaras confeccionadas y la reina de corazones de la baraja de cartas ligeramente quemada. Pero al mismo tiempo, el escenario es ampliado con la llegada de Jeff y Callie, de Kevyn y Matt y de Walter, el extraño novio de Misty.

Llegada la noche, las Yellowjackets comienzan a sacar las cartas, una ronda tras otra, hasta que emerge la reina roja. No es Lottie. No es Van. No es Taissa. No es Natalie. No es Misty. Es Shauna. Y la cacería comienza como si “eso” se hubiese apoderado una vez más de las chicas. Salvo Lottie, la verdad no me queda claro si solo fingen perseguir a Shauna o si efectivamente quieren matarla como pasaba en el bosque, cuando caían en el trance anterior a la hora de la comida. Como sea, un disparo detiene el ritual.

En el presente: el caso Adam

Mientras las Yellowjackets continúan con su aquelarre, Walter ejecuta su plan para desviar la investigación del caso Adam Martin de Shauna y sus compañeras, a costa del detective Kevyn.

Si Misty está dispuesta a hacer de todo con tal de proteger a las Yellowjackets, Walter no se queda atrás. Haciéndose pasar por un miembro de la extraña comunidad de la miel de Lottie, duerme con fenobarbital al policía justo cuando Jeff se autoinculpa por el asesinato del pintor y poco después, sin asco alguno, le dispara con la pistola de Matt, sin dejar huellas, para que parezca que fue asesinado por su propio compañero. Walter tiene contra las cuerdas al otro detective que no puede hacer más que seguir sus instrucciones.

Kevyn es una de las víctimas del final de temporada de "Yellowjackets" (Foto: Showtime)

En el presente: la “naturaleza” escogió a…

¿Quién disparó? Callie. Le dispara a Lottie en el brazo derecho para detener la cacería, para salvar a su mamá, pero casi en el acto aparece Lisa con una escopeta para proteger a su gurú y exigir explicaciones. Natalie intenta calmarla, le pide que se vaya, pero Lisa está muy angustiada. ¿Qué pasa entonces? Misty saca una jeringa que parece estar llena de fentanilo y se lanza contra la joven, pero “Nat” se interpone y recibe la inyección letal, al tiempo que la escena se intercala con la vez que sacó la carta de la reina de corazones. Esa vez Javi la reemplazó, pero ahora sí llegó su turno de sacrificarse.

Mientras agoniza, con sus amigas alrededor, Natalie es trasladada de vuelta al avión, donde se reencuentra con Javi, pero también consigo misma de adolescente y con la Lottie de entonces. ¿Es una alucinación o es el vestíbulo de la muerte? Cual sea la respuesta, Lottie le dice que se deje llevar, que la “naturaleza” tiene hambre. Y Natalie muere.

Ya con paramédicos y policías alrededor, se declara que “Nat” sufrió una sobredosis, mientras las heridas de Lottie son curadas antes de ser llevada otra vez a un hospital psiquiátrico. Pero está tranquila. Le dice a Van y Taissa que la “naturaleza” está contenta, que ha habido un sacrificio y que pronto todas sentirán su favor. Van parece entusiasmada.

En tanto, Walter consuela a Misty, Matt finge recién enterarse de la muerte de Kevyn y Shauna se reencuentra con su familia, con una Callie extrañamente entusiasmada.

En el pasado: el incendio

De noche, cuando todas duermen tras la elección de la nueva líder, Shauna despierta de repente. Hay humo alrededor. La cabaña está incendiándose y están atrapadas. Las salidas fueron bloqueadas. Solo les queda golpear y golpear hasta romper la puerta principal y escapar, aunque perdiendo su refugio. Ben intentó matarlas. ¿Qué pasará ahora?

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “YELLOWJACKETS”?

¿Por qué murió Natalie?

Natalia debió morir hace mucho tiempo. En el avión. En el bosque, cuando le tocó la carta maldita. Cuando volvió a la civilización, por sus adicciones. Incluso intentó suicidarse. Es decir, los eventos del final de temporada han sido la conclusión del viaje de un personaje torturado desde siempre. De hecho, su agonía fue demasiado larga. Hasta que la “naturaleza” decidió llevársela. Al menos según los parámetros que propone Yellowjackets.

Ahora, quizá Natalie siempre estuvo muerta, al igual que el resto de chicas que salieron del bosque. Después de todo, la serie tiene cierto parecido a “Lost” y “Manifest”.

¿Por qué vio a Javi y a Lottie y a sí misma de jóvenes? Eso es lo curioso. En todo caso, debió reaparecer Travis, que fue el amor de su vida. Quizá por eso algunos fans se resisten a creer que haya muerto.

¿Qué significa Callie para el futuro de “Yellowjackets”?

Cuando se descubre que Shauna está embarazada en el bosque, Lottie proclama que el niño le pertenece a la “naturaleza”, así que grande es la decepción de todos cuando el pequeño muere al nacer. Después no se ha hablado más de descendencia hasta el final de la segunda temporada, cuando Lottie dice que la energía de Callie es muy fuerte.

De las Yellowjackets, la única que tiene hijos biológicos es Shauna. El resto no tiene descendencia. Sammy, el hijo de Taissa, es hijo biológico de su esposa, Simone. ¿No es curioso que ninguna de las otras sobrevivientes haya tenido descendencia?

Como Lottie asegura que “eso” las siguió, es probable que también esté cerca de los suyos, sobre todo si son sangre de su sangre como en el caso de Callie, que es muy parecida a su mamá. ¿Acaso ese es el norte que seguirá “Yellowjackets” en sus próximas temporadas?

¿Qué quiere decir que pronto verán que la “naturaleza” está contenta con ellas?

La respuesta sobrenatural es que sus problemas serían resueltos, incluso sus dolencias. Es seguro que desaparecerá el sonambulismo de Taissa durante un tiempo y que ¿Van se curará del cáncer?

En el presente, Van tiene un cáncer en fase terminal, pero ¿será curada por la "naturaleza"? (Foto: Yellowjackets / Showtime)

¿Qué pasará con Ben?

La tercera temporada de la serie se anuncia como una guerra entre las Yellowjackets y su entrenador. Ben trató de asesinarlas y ellas saldrán a buscarlo, además del refugio que le confió a Natalie. ¿Quién más morirán? Eso aún no está claro. Si bien se sabe que retornaron del bosque “Nat”, Lottie, Van, Taissa, Misty, Shauna y Travis, podría haber más supervivientes que saltarían a escena en el futuro. ¿Uno de ellos podría ser Ben?

Pensamientos adicionales