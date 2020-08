La actriz Yiddá Eslava en un reciente video que publicó en su cuenta oficial de Instagram contó que muchos usuarios de las redes sociales la han insultado y criticado por su aspecto físico. Sin embargo, lejos de sentirse afecta, la protagonista de “Sí, mi amor” dedicó un mensaje de reflexión a sus fans.

“Hoy me dijeron que era una pelota, que era una gorda, que tenía que arreglarme más, peinarme, blanquearme los dientes. Que mi aspecto era una falta de respeto para el público”, dijo en los primeros segundos del clip, simulando llorar.

Asimismo, añadió que las críticas viene de gente que no la conoce. “Saben qué es lo más doloroso, me lo dijo alguien que ni siquiera conozco, que se tomó el atrevimiento de escribirme para hacerme sentir mal. La verdad no me hizo llorar, pero a muchas personas sí”, dijo.

“A veces nos tomamos el atrevimiento de decir lo primero que ocurras sin pensar un poquito en que puede afectar mucho a la otra persona. A mí particularmente no me afecta, porque cuando leo esos comentarios realmente me dan pena, me da pena esa persona que envidia mi seguridad, yo no nací teniendo esta seguridad, me costó entender, me costó enamorarme de mí, amarme, me costó ir más allá. En un momento me afectó, sí pero esas cicatrices son para decir nunca más, no vale la pena”, reflexionó Yiddá.

“Tú que me estás mirando, te estás sintiendo menos por algo que te dijeron, porque uno no se levanta y se mira al espejo para decir ‘qué horrible soy’, ‘qué cerda asquerosa’, no, uno no hace eso. Lo haces porque alguien te dijo y se te quedó acá y luego tú crees que es así”, agregó.

Finalmente, la actriz pidió a sus fanáticos que se enamoren de sí mismos y que cuando alguien pretenda hacerlos sentir mal, no actúen de la misma forma.

“Uno no se va a amar de la noche a la mañana, pero sí puedes ir enamorándote de ti, encontrando tus virtudes, yendo más allá de lo físico. Cuando alguien te dice algo así, no lo insultes, no le digas nada, porque esa persona quizás intenta hacer la vida miserable a los demás como es la suya. Mi consejo es vístete como quieras, maquíllate cuando te dé la gana, la gente siempre va a hablar, pero eso, para nadie más”, puntualizó.

