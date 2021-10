La aclamada telenovela “Yo soy Betty, la fea” dio a conocer diversos talentos que desfilaron por los pasillos de ‘Ecomoda’. Una de esas artistas es la querida Martha Isabel Bolaños, quien conquistó al mundo con su personaje de Jenny García, alias la ‘Pupuchurra’, la engreída y simpática novia de Efraín Rodríguez que aspiraba a ser una modelo reconocida.

Bolaños se ha mantenido vigente en el medio tras 21 años de estrenarse la novela y ahora es tendencia por una lamentable noticia que la rodea. Su adorada mascota está atravesando una dura enfermedad que ha puesto en peligro su vida; por esta razón, la ‘Pupuchurra’ ha pedido a sus más de 500 mil seguidores que recen por ella.

El nombre de la pequeña ‘hija’ de Martha Isabel es Matilda, una gata persa de color plomo con blanco que es dueña de su corazón. La minina presenta un problema intestinal, razón por la que decidieron someterla a una cirugía. A continuación, conoce todos los detalles.

Jenny García apareció en el programa al iniciar un romance con Efraín Rodríguez, después de conocerlo en un supermercado cuando ella trabajaba como impulsadora (Foto: Martha Isabel / Instagram)

¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE MATILDA?

Según informó la actriz de 47 años, la gata presenta un defecto congénito en sus intestinos que no le permite un correcto funcionamiento de los mismos:

“Durante estos 15 días hemos estado llevando a Matilda diariamente donde el doctor, le han estado haciendo unos lavados para sacarle esa materia fecal que está compactada como una piedra en el comienzo del intestino (…) el doctor nos dijo que posiblemente había que operar (...) lo que Matilda tiene es congénito, nació sin unos nervios que son los que hacen que el intestino expulse (...) nació así, no es culpa de nadie”.

Tras confirmarle la operación, Martha Isabel pidió a sus miles de seguidores que se unan a ella en oración: “A las 8:00 a. m. es la cirugía. Yo veré todas esas velas prendidas porque aquí lo que necesito es un milagro”.

BOLAÑOS LE PIDE A SUS SEGUIDORES QUE OREN POR SU ‘HIJA’

A pesar del diagnóstico, la caleña nunca perdió las esperanzas de ver recuperada a Matilda y no dudó en documentar el día de la intervención, mientras les pedía a sus fans que la tengan en sus oraciones: “¡Va a entrar a cirugía! Acudo a ustedes para que oren por ella y le manden todo el amor y la energía para que su intestino se restablezca (…) El poder de la oración es impresionante. Mi bebé se merece vivir una larga y sana vida”.

Tras unos minutos de larga angustia, la popular Yenny García compartió la buena noticia con su comunidad. La operación resultó un éxito y ahora solo queda esperar una favorable recuperación de la felina.

Bolaños también participó en "Pasión de Gavilanes" (Foto: instagram/ Martha Isabel Bolaños)

¿POR QUÉ A MARTHA ISABEL NO LE GUSTA QUE LE DIGAN PUPUCHURRA?

En una entrevista para “Las2orillas”, Martha Isabel Bolaños dejó en claro que no tolera más que la comparen con Jenny, personaje que interpretó en “Yo soy Betty, la fea”. Incluso, se mostró fastidia cuando la volvieron a llamar “La impulsadora” y “La pupuchurra”.

Cuando el periodista la saludó y le dijo “La pupuchurra”, la cara de la actriz se transformó y paró la entrevista: “Cuidadito, cuidadito… Nada, prohibido, prohibido”, le dijo al periodista que, nervioso, se ríe para pasar el incómodo momento.

“No me gusta que me digan así, Betty le fea me abre puertas… pero Jenny ya fue, me encasilla”, dijo Martha Isabel y agregó que “no falta el que me insulta por ese papel”, y concluye pidiendo “no me digan más así, no me digan más así”.