“Yo soy Betty, la fea” es un fenómeno televisivo que sigue ganando seguidores en todo el mundo. A 21 años de que la telenovela protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello se consolidara como la más exitosa de todos los tiempos, su fama ha resurgido luego de que llegó a Netflix y varias televisoras latinoamericanas volvieran a transmitirla.

Y es que la historia de Beatriz Pinzón Solano enamoró a millones, el drama colombiano no solo fue traducido en más de 25 idiomas, sino que la transmitieron en 180 países, alcanzando el récord Guinness como la novela más exitosa del mundo.

Al igual que Betty, Nicolás Mora fue víctima de bullying por su aspecto físico (Foto: Instagram)

El exitoso melodrama traspasó fronteras y generaciones, dejando varias personajes, escenas y frases inolvidables ¿Cómo olvidar a la adorable Betty, don Armando y las aventuras del ‘Cuartel de las feas’ en Ecomoda? Sin duda, la telenovela supo robarse el cariño de millones de personas que hoy recuerdan con nostalgia a sus protagonistas.

Entre los personajes más queridos de la ficción está el mejor y único amigo de Betty, Nicolás Mora, quien es un economista desempleado y es víctima de bullying por su aspecto físico. Este personaje fue interpretado por el actor Mario Duarte. Aunque en la telenovela Ana María Orozco y Duarte eran solo amigos, lo cierto es que en la vida real los actores tenían un vínculo familiar muy cercano.

El papel del amigo y confidente de Beatriz Pinzón fue interpretado por el actor colombiano Mario Duarte (Foto: Instagram)

EL VÍNCULO FAMILIAR ENTRE BETTY Y NICOLÁS MORA EN LA VIDA REAL

En la telenovela, Nicolás Mora y Betty mantienen una bonita amistad desde que son pequeños, la misma que se fortalece cuando la joven ingresa a trabajar a Economoda, compañía que él también comienza a frecuentar.

Lo cierto es que en la vida real, Ana María Orozco y Mario Duarte mantenían un vínculo especial ¿a qué nos referimos? Pues, Duarte fue el cuñado de Ana María Orozco. El actor colombiano estuvo comprometido durante cuatro años con Verónica Orozco, según publicó la revista Gente.

El parentesco entre los actores ya existía antes de que comenzaran las grabaciones de “Yo soy Betty, la fea”, cuyo primer episodio fue emitido en octubre de 1999 y el ultimo en mayo del 2001.

Nicolás Mora y Betty mantienen una bonita amistad desde que son pequeños, la misma que se fortalece cuando la joven ingresa a trabajar a Economoda (Foto: Instagram)

Según otra publicación fue Ana María quien le habría ayudado al actor a obtener su papel y quien lo habría ayudado en su carrera musical; eso sí, esto fue mientras que mantenía la relación con su hermana, reveló la revista La Nación.

“La hermana de Ana, la actriz Verónica Orozco, es mi compañera desde hace unos años, por lo que hay un vínculo de amistad y amor. Cuando inició la novela, Ana me ayudó a perder la inseguridad y me impulsó a aprovechar el momento para volver a la música”, indicó Duarte en 2001.

Por otro lado, Verónica Orozco reveló a “El Tiempo”, en 2008, que lo que la sedujo del actor no es por su atractivo físico, sino que era “un hombre interesante y no el típico galán”.

“Precisamente (me seduce) que no intenten seducirme, el que llega sintiéndose galán, como que no. Me gusta un hombre auténtico, que no tenga ninguna pose”, dijo la cantante en ese momento.

En la vida real Duarte salió con la hermana de Ana María, Verónica, con quien mantuvo una relación sentimental que duró cuatro años (Foto: Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

Yo soy Betty, la fea: así se ve Jenny García La Pupuchurra, a 20 años de la telenovela