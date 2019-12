Ser un asesino en serie no es fácil. A días del estreno de la segunda temporada de “You”, el drama de Netflix que sorprendió a propios y extraños a finales de 2018, Penn Badgley confesó que repetir el papel de Joe Goldberg en los nuevos episodios de la serie fue una experiencia “aislante” y “opresiva”.

Un año después, Joe está de vuelta, aunque en otra ciudad y detrás un nuevo amor tras perder a Beck -en realidad, tras matarla. Eso sí, esta vez, el librero tendrá al fantasma de su ex siguiendo sus pasos muy de cerca.

Después de los acontecimientos de la primera temporada, Joe dejará New York y echará raíces en Los Angeles, con una nueva identidad -ahora se hace llamar Will- y objetivo, aunque con los mismos problemas mentales que lo llevaron a matar a Beck y de intentar hacer lo mismo con Candace.

Joe está de vuelta, ahora detrás de otro amor (Foto: You / Netflix)

En ese marco, Badgley comentó que “para mí, interpretar a Joe (en Los Angeles) fue aún más aislante porque había, literalmente, más espacio, por lo que es casi como si el vacío que miras representa el vacío en sí mismo del que está aterrorizado”.

“Quizá se volvió más opresivo. Es un personaje un poco opresivo, sino extremadamente, y hay algo que experimento de eso cuando lo interpreto”, expresó el actor estadounidense en diálogo con Variety.

“Así que, en privado, los fines de semanas fueron un refugio, porque pude vivir en Los Angeles como un humano normal”, añadió.

Apenas estrenada, “You” se convirtió en el fenómeno de fin de año de Netflix y su final fue más que inesperado. Después de luchar tanto por ella, Joe optó por matar a Beck, la estudiante y aspirante a escritora de la que se había enamorado perdidamente.

Diez días antes de su lanzamiento, Netflix lanzó el tráiler oficial de la segunda temporada de “You", donde puede verse que Joe intenta adaptarse a su nuevo hogar, al tiempo que intenta enamorar a Love, su nuevo interés romántico que interpreta Victoria Pedretti (“The Haunting of Hill House”). ¿Acaso cometerá los mismos errores?

Tráiler de You - Temporada 2

Basada en la novela del mismo nombre de Caroline Kepnes, la segunda temporada “You” será estrenada el jueves 26 de diciembre por Netflix a nivel mundial.

Aunque la segunda temporada seguirá la novela “Hidden Bodies”, dicho libro no ofrece muchas pistas sobre lo que pasará en los próximos episodios porque parte de un final diferente al de la novela.

“Estamos planeando separarnos un poco más del segundo libro que del primero, que fue un examen muy estricto de esta relación. Pero para contar esa historia para la televisión, hicimos algunos cambios en el camino, y cada vez que una mariposa bate sus alas en la primera temporada, en la segunda temporada hay un tsunami. Continuamos discutiendo nuestra dirección creativa con Caroline Kepnes, quien escribió el libro y también escribió un episodio en la primera temporada. Así que estamos pensando realmente en cómo mantener el espíritu del segundo libro”, explicó la showrunner Sera Gamble en conversación con Vulture.

