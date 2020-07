El dúo puertorriqueño de reguetón Zion y Lennox lanzará el 3 de julio su nuevo sencillo y vídeo musical “All Night”, inspirado en los temas “Rock With You”, de Michael Jackson, y “All Night Long”, de Lionel Richie.

Esta nueva canción, grabada completamente durante la cuarentena causada por la pandemia del COVID-19, tiene un ritmo contagioso que promete transportar a todos los seguidores del dúo a la década de los años ochenta y noventa, destacaron este miércoles los representantes del dueto en un comunicado de prensa.

El tema “All Night”, producido por Gaby Morales, “es una combinación perfecta de la voz melódica de Zion y el tono inconfundible de Lennox”, según se resaltó en la nota.

“La letra de la canción toca ese tema con el cual la mayoría de las personas se pueden identificar en estos momentos a nivel mundial debido a la cuarentena que vivimos día a día”, añade el texto.

El tema "Rock With You", del fallecido Michael Jackson, lo grabó el llamado "Rey del pop" en su disco "Off the wall", publicado en 1979, mientras que Richie incluyó "All Night Long" para su álbum "Can't slow down", lanzado en 1983.

En el vídeo musical de "All Night", grabado por la empresa 36 Grados y dirigido por el colombiano Juan Camilo Morales, mejor conocido como "My_OldSkin", se ve a Zion y Lennox en sus respectivas partes del mundo cantándole a sus intereses amorosos sobre el deseo que tienen de pasar tiempo juntos al terminar la cuarentena.

Previo a “All Night”, Zion y Lennox participaron como invitados del tema “Bésame”, en el que también aparecen el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, junto a los dúos de Zion y Lennox y Play-N-Skillz, integrado por los hermanos Juan Carlos y Óscar Salinas.

El dúo, a su vez, se prepara para participar el 8 de agosto próximo en un concierto virtual, como parte de la séptima edición del festival ecoamigable, Garnier Green Fest.

