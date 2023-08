CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la serie de manga del mismo nombre escrita por Haro Aso e ilustrada por Kotaro Takata, “Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi” (“Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto” en su idioma original) es una película japonesa de Netflix que narra la historia de Akira Tendo, quien recobra las ganas de vivir tras un apocalipsis zombi.

Aunque está harto de su trabajo y de su jefe explotador, Akira no tiene el valor de renunciar. Su único consuelo es que todos los días puede ver a su compañera Ohtori, de quien está enamorado desde el primer día, pero no se anima a confesarle su amor. Incluso ha considerado lanzarse a la vías del tren para no volver a la oficina.

Sin embargo, todo cambia cuando empieza un apocalipsis zombi. Cuando el protagonista de “Zom 100: Cien cosas que quiere hacer antes de convertirme en zombi” se da cuenta que no tiene que ir trabajar recupera las ganas de vivir y elabora una lista con lo que gustaría hacer en el tiempo que le queda.

Akira Tendo celebrando que no tiene que volver al trabajo en la película japonesa "Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ZOM 100: CIEN COSAS QUE QUIERO HACER ANTES DE CONVERTIRME EN ZOMBI”?

En medio del caos, Akira recibe un mensaje de Ohtori y por supuesto, acude en su ayuda. Al llegar al departamento de su compañera de trabajo descubre que era la amante de su jefe, que ahora es un zombi. Trata de ayudarla, pero es demasiado tarde porque fue mordida y también se convierte. Antes de escapar, le confiesa su amor y tacha una cosa de su lista.

Mientras completa algunas tareas sencillas de su lista, se encuentra con una sobreviviente llamada Shizuka Mikazuki. Tendo sugiere unir fuerzas, pero ella prefiere ir por su cuenta. Más tarde, Akira decide llamar a su mejor amigo para disculparse por su última discusión y al enterarse de que está en peligro acude en su ayuda.

Después del rescate, Kencho prepara una deliciosa cena y se ofrece a ayudarlo a tachar elementos de la lista. De camino al acuario se encuentran con Shizuka Mikazuki y un grupo de personas rodeados por varios zombis. Solo consiguen salvar a dos sobrecargos y un conductor, pero uno de ellos estaba infectado, así que también se transforman en zombis.

Akira, Kencho y Shizuka escapan y se dirigen al acuario. Aunque la joven insiste en seguir sola, los amigos la convencen de acompañarlos. Cada día realizan diferentes actividades de la lista del protagonista de “Zom 100: Cien cosas que quiere hacer antes de convertirme en zombi”, lo que fortalece su amistad.

Cuando finalmente llegan al acuario son recibidos de manera hostil. Akira se desmaya debido a un golpe en la cabeza y al despertar ve a su jefe Gonzô Kosugi, así que cree que todo lo que vivió los últimos días solo fue un sueño. Sin embargo, el jefe le explica que dirige el lugar seguro como si fuera una compañía y le ofrece un lugar en la “nueva empresa”.

Gonzô Kosugi vuelve a ser el jefe de Tendo en el acuario en la película japonesa “Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi” (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ZOM 100: CIEN COSAS QUE QUIERO HACER ANTES DE CONVERTIRME EN ZOMBI”?

¿Akira finalmente renuncia?

Akira se niega a volver a ser un esclavo, sobre todo después de los días de libertad que disfrutó junto a Kencho y Shizuka, pero su jefe lo convence de que es lo mejor para él y sus amigos, ya que afuera no sobrevivirán. Una vez más, Tendo queda atrapado en un trabajo que odia.

Mientras un zombi se infiltra en el acuario y causa caos, Kencho y Shizuka deciden marcharse, pero antes regresan para convencer a Akira de acompañarlos. A pesar de los argumentos de Gonzô Kosugi, Akira decide renunciar y no ser un zombi más en una oficina.

Una vez más, el caos se desata y Akira ayuda a salvar a muchas personas. Cuando su exjefe está en peligro el protagonista de la película japonesa de Netflix no duda en acudir al rescate y convertirse en un héroe, tal como escribió en su lista. Con ayuda de Kencho y Shizuka, derrotan el tiburón zombi y los otros zombis.

“Zom 100: Cien cosas que quiere hacer antes de convertirme en zombi” termina con los refugiados abandonando el acuario y a Kosugi para emprender su propio camino. En tanto, Akira y sus dos amigos también continúan su viaje y agregan cosas a la lista.