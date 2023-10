En julio pasado, Zuleyka Rivera y DJ Luian anunciaron el final de su relación por presuntas diferencias en sus metas para al futuro, o al menos eso nos hicieron creer con la comunicación que dieron en ese momento. Sin embargo, eso ya habría quedado solo como una anécdota, pues ahora hubo una reconciliación y con matrimonio en camino.

Cuando parecía que la modelo y el productor musical habían emprendido nuevos caminos por separado, la vida les vuelve a dar una segunda oportunidad en el amor y por todo lo grande, ya que todo hace indicar que las cosas van muy en serio debido a la presencia de un anillo de compromiso que ha dejado a muchos con la boca abierta.

LA RECONCILIACIÓN DE ZULEYKA RIVERA Y DJ LUIAN

Zuleyka Rivera ha emprendido un viaje por su cumpleaños número 36 al lado de sus padres y el destino elegido fue París. En sus redes sociales, la modelo ha confesado que es un sueño cumplido haber llegado hasta esa parte del continente europeo y darle a sus papás la alegría de irse de vacaciones a un lugar que es considerado como la ciudad del amor.

Además, en su feed de Instagram y en sus historias, ha ido compartiendo fotos y videos de sus actividades turísticas. En aquellas imágenes se aprecia a sus padres a su lado, pero el influencer Nalgorazzi ha filtrado una fotografía en la que se ve que DJ Luian también está y que el viaje ha sido entre los cuatro y no solo con la puertorriqueña y sus progenitores.

Se sospecha que la pareja ha querido mantener en privado aún su reconciliación y matrimonio, ya que no han compartido imágenes juntos en las plataformas sociales. Es más, el productor no ha subido nada relacionado con su viaje a París, como si no estuviera allí.

Zuleyka Rivera había anunciado el fin de su romance con DJ Luian en julio de 2023 (Foto: Zuleyka Rivera / Instagram)

EL COMPROMISO DE ZULEYKA Y DJ LUIAN

Ninguno de los implicados en esta cuestión ha confesado que, efectivamente, retomaron su relación, así que es normal que mucho menos hayan hablado de su compromiso. Sin embargo, hay que prestar atención a las pistas que la modelo puertorriqueña ha ido dejando en sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram.

Por ejemplo, en sus historias compartió una imagen de una aparente bebida con su mano con un enorme anillo de compromiso de diamantes que ha dejado asombrados a sus seguidores y que habría costado mucho dinero. Se trataría, nada más y nada menos, que su representación de promesa para un futuro enlace entre los dos.

Zyleyka Rivera muestra el anillo de compromiso que recibió (Foto: Zuleyka Rivera / Instagram)

En otra publicación, específicamente el día de su cumpleaños mientras recibía un pastel presume en primer plano el mismo anillo, dejando en evidencia mayores detalles de la joya que ha recibido.

Es más, el programa “Despierta América” de Univision se animó a confirmar que ambos famosos se han comprometido, por lo que muy pronto podría haber una boda en la que estén presentes los artistas más famosos de América Latina.