La comediante mexicana Consuelo Duval ha pasado duros momentos en su vida como la muerte de su madre cuando era adolescente. Lamentablemente, también fue víctima de engaño en más de una oportunidad, tal como ella lo contó en una entrevista para el programa ‘Netas Divinas’.

La protagonista de la serie cómica ‘La familia Peluche’ reveló que su exesposo le fue infiel y ella logró conocer a la tercera en discordia, de acuerdo al diario El Heraldo de México. “Estaba yo casada con el papá de mis hijos y de repente vi que ya nos estábamos medio separando y todo, vi que llegó una invitación para la boda de su mejor amigo y dije, ‘pues me va a invitar ¿no?’”, dijo.

Para su sorpresa, la invitación jamás llegó, pero su ex sí asistió a la fiesta acompañado de una escultural mujer que presumió inmediatamente en sus redes sociales.

“Me entero que llevó a una mujer a la boda y doy con la mujer, di con ella. Una modelo de alta costura y le dije a mi hermana, ‘la voy a conocer.... Entonces le hablé y le dije que estábamos haciendo un casting y te vimos en la boda y a nosotros nos gustaste mucho”, contó.

En el casting ficticio, Duval, logró conversar con la joven sobre la relación que vivía con su esposo, sin que sospechara que ella era la esposa. Incluso se llegó a tomar una fotografía, la que mostró a su expareja y lo votó de la casa.

La actriz descubrió tres infidelidades seguidas, pero lo que más sorprendió es que aseguró que perdonaría una infidelidad. “Hoy por hoy si mi novio me pone ‘el cuerno’, me hago pendeja… porque sí cometen esos errores, se les va en una noche de copas”, comentó. “Nada me ha roto más que saber que rompieron el acuerdo de infidelidad… Te deja tan rota, con el alma tan vulnerable. ¿Tú le vas a dar ‘en la torre’ a una relación por una equivocación del joven?”, contó.

