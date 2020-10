El pasado sábado Adele debutó como actriz cómica en el conocido programa Saturday Night Live. Es así que la intérprete de “Someone like you” compartió con sus seguidores algunas anécdotas de su carrera y actuó en sketchs, donde demostró todo su humor.

Al incido del programa, Adele agradeció la invitación pues afirma que su presentación hace más de doce años hizo que el mundo se fijara en ella.

“Estoy absolutamente emocionada de finalmente ser el anfitrión de este programa. Un programa que no solo me encanta, de verdad, sino que estoy en el programa que hizo que mi carrera diera un giro hace ya nada más y nada menos de doce años”, señaló

» COMPLETO | El monólogo de Adele en SNL. pic.twitter.com/JdZ2yU25No — Adele Nicaragua (@AdeleNicaragua) October 25, 2020

Asimismo, la cantante británica contó cómo va su cuarto álbum de estudio, sobre todo porque es uno de los más esperados en la industria musical. “Se habló mucho de que yo fuera la anfitriona, y la gente se preguntaba por qué no me invitaban a cantar, y hay dos razones. Mi disco no está terminado todavía, y además me da miedo hacer ambas cosas”, añadió.

También habló de su radical cambio físico. “Soy consciente de que luzco muy muy diferente desde la última vez que me vieron... Pero por todas las restricciones del COVID tuve que viajar ligera, y solo pude traer una mitad de mi persona, y esta es la mitad que elegí”, bromeó.

Adele también cantó “Hello”, “Someone like you” y “Rolling in the Deep” en un segmento que parodió al reality estadounidense “The Bachelor”.

Adele cantando "Rolling in the deep" ❤ Como extrañaba su hermosa voz pic.twitter.com/lYax9X2JH5 — Adele Mundial (@AdeleMundial) October 25, 2020

Bueno, Adele no ha terminado su álbum todavía, pero mientras se echó este HIMNO en SNL 😍 pic.twitter.com/mNRpbDeEkq — MTVLA (@MTVLA) October 25, 2020

