Las actuaciones del medio tiempo en el Super Bowl se han convertido en un acontecimiento cultural que capta la atención de millones de personas. La importancia de este show va más allá de una actuación vistosa y con fuegos artificiales, pues representa un hito en la carrera del artista que se presenta.

Esto parece saberlo muy bien Adele, cantante británica que recientemente fue consultada si asistiría al Super Bowl LVII, evento en el que conocemos al equipo ganador del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

La intérprete de “someone like you” y “rolling in the deep” parece tenerlo bastante claro: “voy solo por Rihanna, no me importa volar”, indicó durante uno de sus conciertos pertenecientes a la gira “Weekends with Adele”, llevado a cabo en The Colosseum at Caesars Palace de Las Vegas (EE.UU.).

“Just going for Rihanna” honest queen we love!!!!! pic.twitter.com/kN8nD4TDYJ — Tin🪐| vegas era🍷 (@DiaryofDelly) February 4, 2023

De esta manera, Adele se suma a la larga lista de personas que estarán atentas a la presentación de la cantante natural de Barbados, quien volverá a los escenarios por todo lo grande luego de cinco años de ausencia.

Cabe agregar que el otro artista invitado, y que le hará compañía a Rihanna, es Dj Snake, uno de los músicos y productores más influyentes en la industria.

Cómo ver el Puppy Bowl 2023, evento previo al Super Bowl protagonizado por perros

Falta muy poco para celebrar una nueva edición del Super Bowl, acontecimiento deportivo estadounidense que emociona no solo a los amantes del fútbol americano, sino también a quienes se hacen llamar ‘pet lovers’.

Si bien el próximo domingo 12 de febrero veremos a los Philadelphia Eagles enfrentarse a los Kansas City Chiefs, varios perros tendrán un partido aparte cuando el Puppy Bowl 2023 se lleve a cabo algunas horas antes.

Se trata de un programa previo al Super Bowl en el que los equipos de Team Ruff y Team Fluff se verán las caras para competir por el trofeo Lombarky.

En esta oportunidad, se reclutaron a 122 cachorros de 67 refugios de 34 estados, quienes darán todo de sí para demostrar que no tienen nada que envidiar a los jugadores profesionales de la NFL.

¿Cómo ver el Puppy Bowl 2023?

El Puppy Bowl 2023 podrá ser visto el 12 de febrero simultáneamente en Animal Planet, Discovery Channel, TBS, HBO Max y Discovery+. La hora programada es 1 pm (EST) / 10 am (PST).

El objetivo del Puppy Bowl es, por supuesto, lograr que estos tiernos jugadores de cuatro patas sean adoptados. Fue creado para demostrar el exceso de cachorros huérfanos y abandonados que se encuentran en la búsqueda de un hogar.