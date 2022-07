La nueva temporada de la popular teleserie ‘Al fondo hay sitio’ ya lleva cerca de dos semanas en la pantalla chica y el éxito que ha causado es indiscutible. La mayoría de personajes que se robaron el corazón de los televidentes durante ocho temporadas han regresado.

Y este es el caso de la popular Charito interpretado por la actriz Mónica Sánchez, cuyo desempeño fue aplaudido, pero los amantes de la serie se percataron de una pequeña diferencia en el personaje y es que le cambió la voz.

Así lo confirmó la propia actriz durante una entrevista para el programa el ‘Reventonazo de la Chola’, donde además se animó a explicarle al público por qué de este repentino cambio que no pasó desapercibido.

“Creo que es evidente (…) a Mónica Sánchez le dio una faringitis hace 3 meses y se quedó con la voz así. Luego llegué yo (Charito) y de pronto tenía unos graves que no sabía cómo manejar, tenía que cantar la malagueña, con las alturas de antes”, sostuvo Mónica Sánchez.

La destreza de la actriz la ayuda adaptarse a este cambio de voz de su personaje en ‘Al fondo hay sitio’, al que calificó de sensual, por lo que está cómoda con el cambio.

“Me estoy adaptando, pero saben algo, me está gustando porque me saca un lado más sensual, estoy feliz con esta nueva voz”, enfatizó.

Mónica Sánchez habla sobre el cambio de voz de Charito

