Mientras el posible regreso de Claudia Llanos a “Al Fondo Hay Sitio” continúa causando expectativa entre los fans, Úrsula Boza, quien le dio vida a este personaje durante varios años, sorprendió al revelar cuáles eran sus honorarios cuando empezó a actuar en la exitosa serie de América Televisión.

En una entrevista para el canal de YouTube de ChiquiWilo, la actriz peruana reveló que no pasó un proceso de selección para encarnar a la villana de “AFHS”. Asimismo, contó que apenas ganaba 100 soles cuando comenzó a rodar sus primeros capítulos.

“En ‘Al fondo hay sitio’ me llamaron. No hice casting, me dijeron: ‘hay un personaje de la secretaria de Miguel Ignacio, son 10 capítulos y hay 100 soles por capítulo grabado y emitido’”, indicó.

Las revelaciones de Úrsula Boza dejaron en shock a ChiquiWilo, sin embargo, la actriz ahondó en el tema y explicó los motivos que la llevaron a aceptar esta propuesta sin dudar.

“¿Quién no quería estar en esa serie? Yo dije vamos con todo. Recién empezaba y fui a trabajar por mis 10 capítulos. Mi personaje pegó, gustó tanto mi trabajo que me quedé todos los años de ‘Al fondo hay sitio’, y así llegué a ser la ‘Mirada de tiburón’”, añadió.

¿Úrsula Boza regresa a “Al fondo hay sitio?

La aparición de una misteriosa mujer que viste de negro en “AFHS” generó diversas interrogantes y muchos especulan que podría tratarse un familiar o inclusive de la mismísima Claudia Llanos, la recordada “mirada de tiburón”. Al respecto, la actriz utilizó su cuenta de TikTok para pronunciarse al respecto.

“Hola a todos, ¿Cómo están? Me acabo de dar con la sorpresa que ya puedo hacer historias en Tik Tok y, obviamente me imagino que estarán preguntándose si soy yo. Sorpresas te da la vida, ya nos vemos”, expresó.

