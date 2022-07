Víctor Hugo Dávila, reportero de “La Banda del Chino” y amigo de Aldo Miyashiro, se refirió a la posibilidad de una reconciliación entre el conductor de TV y Érika Villalobos luego de la polémica infidelidad del ‘Chino’ con Fiorella Retiz.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el reportero de televisión se pronunció sobre la situación de su amigo y aseguró que le gustaría ver que “la familia esté unida”. Además, reconoció que él vivió una situación similar y por eso entiende a Aldo Miyashiro.

“Siempre espero que la familia esté unida. Me pasó a mí (un caso de infidelidad) y lo que más hice fue luchar por mi familia. Sé cómo se vive, cómo se siente y Aldo es un gran tipo. Es una persona a quien queremos muchísimo en el programa (La Banda del Chino), lo respetamos como jefe y lo que nos haría más felices a todos es que estén juntos. Deseo lo mejor para Aldo y su familia”, señaló Dávila.

Por otro lado, el carismático reportero aseguró que ahora sale con sus amigos siempre y cuando su esposa lo autorice. El último fin de semana asistió al concierto de Alexander Abreu y Los Van Van con sus amigos.

“(¿Permiso?) De todas maneras, sino no salgo. He venido con mis patas del barrio, que son mis patazas. Ella (esposa) tenía un tono con mis chibolos, así que me dijo: ‘Vete, vete’. Además, sabe que estoy con mis patas de confianza y la pasaré chévere”, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro reaparece en ‘La banda del chino’ tras ampay con Fiorella Retiz

El conductor Aldo Miyashiro reapareció en su programa 'La banda del chino' tras estar alejado de las pantallas por varias semanas por el 'ampay' que protagonizó con su exreportera Fiorella Retiz. El actor también explicó los motivos por el cual tomó la decisión de volver a América Televisión. (Fuente: América TV)