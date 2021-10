Una investigación realizada por más de 600 periodistas alrededor del mundo ha remecido el ambiente artístico debido a que son acusados de estar involucrados con sociedades y bufets de abogados que están en la mira al lograr que sus clientes evadan impuestos, ocultando gran parte del rastro de sus fortunas.

Esta investigación se conoce como los Pandora Papers en el que Alejandra Guzmán sería parte por haber creado una empresa offshore y presuntamente haber evadido impuestos. Ante esta acusación, la intérprete de ‘Eternamente bella’ se defendió asegurando que es “honesta”.

“Siempre lo he sido, ¿quién me va a mantener?... mientras hablen es porque ando en el camino ¿no?, eso dicen… Siempre ha sido mi bandera, mi honestidad y mi sonrisa, es que es honesta, dicen que cuando no salen las arruguitas es porque nada más están sonriendo fake, o sea, falso. A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien”, señaló Alejandra en una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca.

Contó que en los últimos meses se ha dedicado a diseñar joyería, que aprovechó para mostrar al público, gracias a esta actividad estuvo alejada de las controversias y escándalos que se dieron sobre su familia.

“A mí me fascina estar creando porque yo estoy conectada con el universo, entonces cuando yo me siento feliz es cuando más creo, y yo empecé en una casa de Huatulco donde no hay ruido ni nadie que me está diciendo nada, y ahí empecé a hacer las cosas de plata y en el taller también estuve días”, agregó.

Además de Alejandra Guzmán, la cantante colombiana Shakira, el intérprete Luis Miguel y Chayanne también estarían involucrados. La investigación cuestiona a Guzmán por la compra de una lujosa casa en Miami por intermedio de la empresa Frida Enterprises Corp, de la que solo ella es accionista y que está ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, zona conocida por sus privilegios fiscales y su confidencialidad.

