Alejandro Speitzer está viviendo un momento súper especial al lado de Ester Expósito, la joven promesa de España que ha dejado claro tener una profesionalidad ante las cámaras que seguro, va a dar mucho de qué hablar. Los dos están locamente enamorados y loc cierto es que son muchas las ocasiones en las que les hemos visto pasear su amor por las calles de Madrid y en esta ocasión, aunque no les hemos visto juntos, ha sido el actor quien se ha derretido hablando de su pareja.

Es preguntarle por su relación con Ester Expósito y lo cierto es que se ha mostrado un poco celoso a la hora de hablar de sentimientos, pero enseguida se ha empezado a deshacer hablando de su pareja: “Es una mujer maravillosa, cómo no voy a estar orgullo de ella, talentosa y exitosa... es un gran ser humano”, aseguró como detalla Europa Press.

Tal es la confianza que hay entre ellos, que el actor no duda en trabajar con ella delante de la cámara: “Sí, seguro, muchos, si me cruzo en el camino con ella como actriz también será maravilloso porque es una actriz estupenda”. Y es que parece que entre ellos no hay el miedo ese que tienen muchas parejas de no pasar más tiempo juntos del que deben para que no se debilite la relación.