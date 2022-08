Tras viajar a Estados Unidos para continuar con su preparación de cara a su participación en el Miss Universo, Alessia Rovegno se tomó unos minutos para responderle a sus detractores que le recomiendan someterse a una cirugía estética antes de representar al Perú en el certamen internacional.

En una entrevista con el programa “Amor y Fuego”, la Miss Perú 2022 dijo que toma las críticas de la mejor manera, sin embargo, descartó tajantemente someterse a alguna cirugía en el rostro.

“Nunca ha estado en consideración operarme, a mí me gusta así como estoy, no tocaría nada de mí. No tengo nada en contra de las operaciones, pero en mi caso prefiero mantenerme así como estoy”, aclaró.

Rodrigo González defiende a Alessia Rovegno:

Tras escuchar la respuesta de Alessia Rovegno, ‘Peluchín’ respaldó a la modelo y aseguró que no necesita realizarse alguna cirugía en el rostro, ya que posee una belleza natural.

“No lo necesita (operarse), es guapísima, así ganó. Hay gente que piensa que, entre más operada, más hermosa, pero nosotros no pertenecemos a esa corriente. Ella tiene una belleza natural y eso despierta envidias, no hagas caso a las envidiosas”, señaló el presentador de Willax TV.

Rodrigo González aprovechó para mandarle una fuerte indirecta a Magaly Medina, una de las mayores críticas de Alessia Rovegno y quien ha señalado que ella no representa la auténtica belleza peruana.

“¿Con esa cara recomendarle que se opere la nariz? qué disparate, yo recomiendo que a las que tienen ese tipo de pensamiento, les hagan una lobotomía y que se los quiten porque no son necesarios”, añadió ‘Peluchín’.

