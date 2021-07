¿Fue sin querer o lo hizo a propósito? Todo hace pensar que Alex Rodríguez se las arregló para colarse entre los saludos de cumpleaños de Jennifer Lopez el último sábado. A-Rod encontró la manera de estar presente y le dio like a la felicitación de la hermana de JLo el mismo día que la Diva del Bronx “oficializaba” su romance con el actor Ben Affleck compartiendo una foto juntos.

Lynda López, quien hace poco también festejó su onomástico, compartió un emotivo saludo junto con una foto en la que aparece al lado de su famosa hermana. La extensa felicitación fue compartida a través de su cuenta de Instagram.

“¡Ahora me toca celebrarte a ti! Mi auténtica mejor amiga, no existen palabras para expresar cuánto te amo. No solo eres la más divertida y mi compañera a vida o muerte: iluminas el mundo con tu luz y me enseñas que todo es posible, eres mi mayor inspiración. A veces no puedo creer que haya tenido la suerte de que Dios pusiera ese alma tan bella que tienes en mi vida. ¡Deseando que este sea el mejor de tus cumpleaños!”, escribió.

“Lo máximo es el like de Arod”, señalaba uno de los comentarios del post. Un like desde la cuenta de Alex Rodríguez que no pasó desapercibido y del que los medios de comunicación se hicieron eco.

Por otro lado, JLo ha querido aprovechar este momento tan feliz para hacer oficial su relación con Ben Affleck y ha publicado una serie de imágenes en sus redes sociales en las que disfruta del mar en un lujoso yate, aunque la más destacada es, sin duda, la del apasionado beso que se da con su novio.

La foto retrata el inicio oficial del vínculo entre la estrella latina y el actor. Un beso en la boca mientras él la rodea con sus brazos y ambos mantienen los ojos cerrados. Jennifer Lopez ha confirmado así su noviazgo con Ben Affleck, una relación que va viento en popa y que ya no quieren esconder más.

Jennifer Lopez y Ben Affleck. (Foto: Instagram)