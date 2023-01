Muchos fueron los nombres que estaban en carpeta para entonar las estrofas del Himno Nacional de Argentina antes de la final del Mundial de Qatar 2022. Finalmente la elegida fue Lali Espósito, quien deleitó al público con pocas horas de prueba de sonido y hasta se podría decir que fue la “cábala”. Después de dos meses, la compositora reveló que estuvo cerca de hacerlo desnuda y en MAG te contamos la razón.

MIRA TAMBIÉN | Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: los detalles del tatuaje a juego que se hicieron

Este último martes, Lali Espósito y Pablo Motos visitaron el set de ‘El Hormiguero’ de España para presentar la nueva temporada de “Sky Rojo”, que llegará a la plataforma de Netflix este viernes 13 de enero.

Durante la entrevista, la cantante argentina habló un poco de lo que tratará la tercera y última temporada de la serie, pero lo que más impactó fue al revelar cómo fue elegida para entonar el himno y la alocada idea que tenía en mente.

“Mi representante me dijo que querían que cantara el himno en la final del Mundial y yo me puse a llorar y dije que no podía hacerlo”, recuerda Espósito, quien además agregó que estaba con un grupo de amigos y no se sentía capaz de agarrar el micrófono y cantar frente a millones de personas.

“Entonces, yo estaba con un grupo de amigos y me empezaron a decir que era la mujer que iba a cantar el himno en la final del Mundial y que podía hacerlo, pero yo sentía que no podía, que no tenía talento y no merecía esa oportunidad”, indicó.

En la entrevista, Lali Espósito contó que la llamaron 20 horas antes del partido y ella estaba disfrutando como un hincha más: de jarana en Qatar 2022 y hasta afónica por haber estado de fiesta el día anterior. Sin embargo, luego lo tomó con mucho profesionalismo y fue uno de sus mayores retos.

Como Dios la trajo al mundo

Casi en el final, la cantante argentina reveló que estuvo a punto de cantar desnuda porque no tenía vestuario, pero se calmó y logró armar un look con los implementos que tenía al alcance.

“Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina porque no tenía vestido. Al final encontré ese vestido precioso, me lo compré y me armé un look. Diez de la noche me compré el vestido”, finalizó.

Síguenos en nuestras redes sociales: