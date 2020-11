La Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), con sede en Valencia, España, realizó su XIV Asamblea General Ordinaria donde eligió a los miembros de su nuevo Consejo Directivo, entre los que se encuentra el canal USMP Televisión.

Gracias a su propuesta disruptiva en los programas educativos dirigidos a la juventud, los cuales también forman parte del plan “Aprendo en Casa” gracias a un convenio con el Ministerio de Educación, se hicieron merecedores de esta elección realizada el 24 de noviembre.

Es la primera vez que el canal USMPTV, de la Universidad San Martín de Porres, formará parte del Consejo Directivo y será representado por su gerente general y directora de la Unidad de producción de contenidos, Ana Romero León.

Con 25 años de experiencia en diferentes medios, Romero es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene estudios culminados de MBA —los dos cursados en la Universidad de San Martín de Porres—, y es fundadora del primer canal educativo del Perú.

“Este enorme esfuerzo iberoamericano por alcanzar una educación de calidad nos compromete a todos, sin excluir a nadie, porque solo unidos alcanzaremos el desarrollo y la integración de nuestros pueblos”, señaló Ana Romero León a través de un comunicado de prensa.

Como se recuerda, en una pasada entrevista con el diario El Comercio, Ana Romero habló sobre la alianza entre la USMP TV y el Ministerio de Educación que permite que el contenido original producido por este canal se emita en las diversas plataformas de IRTP.

“Nosotros tenemos 306 programas de currículo y 265 extracurriculares, todos enfocados al área educativa y cultural. Tenemos un total de 571 programas que están en nuestro canal USMP TV y todos están a disposición del plan ‘Aprendo en casa’”, explicó en dicha entrevista.

“Nosotros hemos ofrecido nuestros programas hasta que los chicos retornen a clases; sin embargo, no tendríamos ningún problema si el Ministerio de Educación nos pide continuar con nuestro apoyo. Nosotros encantados, la educación no puede parar. Esto es apasionante, y si se trata de ayudar no vamos a decir que no. Ahora verán de una manera distinta a la televisión educativa”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Aprendo en Casa es destacado por prestigioso diario ‘The New York Times’

Aprendo en Casa es destacado por prestigioso diario 'The New York Times'