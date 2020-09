Luego que Anahí de Cárdenas anunció el fin de su quimioterapia, la actriz peruana se ha involucrado en nuevos proyectos y ello no la aleja de sus fans. Todo lo contrario, la artista recurre a sus redes sociales para reportar su día a día y una reciente publicación en su perfil de Instagram preocupó a más de uno.

Según reportó la propia actriz de “Asu Mare”, ella sufrió un accidente y terminó fracturándose el pie. Todos los detalles sobre su actual estado de salud lo compartió a través de un mensaje público.

“Y bueno, me fracturé la pata. Para los que ya vieron mis historias seguramente ya se enteraron. Tengo una fractura avulsiva del calcáneo. Bacán. Tengo que hacerme una resonancia para ver si los ligamentos y esas cosas andan bien”, explicó.

“Así que estaré fuera de movimiento por lo menos un ratito. Lección #1: Si no sabes como bajar una montaña, no te avientes a la primera. Toma clases, aprende poco a poco y después te avientas (aplica para todo en la vida). Lección #2: El universo tiene formas bastante claras para decir las cosas: ‘Anda despacio, Anahí, nadie te está apurando. No estás en una carrera’”, agregó.

A través de un historial de Instagram, Anahí de Cárdenas también se animó a bromear sobre su actual estado de salud y recalcó que “debe bañarse en ruda”.

“Fractura avulsiva del calcáneo. Falta la resonancia. Creo que debo bañarme en ruda”, expresó la actriz junto a una fotografía de su pie.

