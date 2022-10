André Silva se enlazó este martes con el programa “En boca de todos” y sorprendió a los conductores luego que confirmara que ya empezó con los preparativos para su matrimonio con Adriana Álvarez Alexander, la hija de Michelle Alexander.

“André Silva y Adriana Álvarez, oficialmente se darán el sí. ¿André es cierto?”, preguntó Tula a Silva. “Hola, bueno sí, hace bastante tiempo ya le he pedido la mano y estamos cada día avanzando más hacia ese objetivo”, dijo André Silva escuetamente tratando de no ahondar más en el tema.

“¿Ya hay fecha?”, volvió a preguntar Tula Rodríguez. “Todavía no tenemos fecha, Tulita”, respondió rápidamente André Silva. “¿Este año es o ya el próximo?”, insistió la conductora de TV.

Ante la insistencia de Tula, el protagonista de “Luz de Luna 2″ aclaró que no iba a dar más detalles de su vida privada. “Este... no te voy a dar detalles, Tulita, porque no me gusta hablar mucho de ese tema, pero lo único que te puedo decir es que sí se va a hacer realidad este paso importante en mi vida y estoy muy feliz y contento por eso”, aseveró André Silva.

“Una linda familia sí, y te preguntamos, yo sé que está cerca la fecha, está bien que no lo quieras compartir, es algo tuyo, pero te preguntamos porque Michelle Alexander publicó ayer esa noticia, esa historia donde se le ve feliz con un vestido de novia, entonces como que esperando también ese momento”, comentó Maju Mantilla tratando poner paños fríos.

“Vamos a ir caminando paso a paso, pero de forma segura, lo importante es cuidar lo que tenemos y que todos estemos felices”, respondió André Silva poco después.

