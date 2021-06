En la edición del lunes del programa “Nunca Más”, Andrea Llosa anunció que se separó de su esposo, Luis Ávalos, tras 16 años de casados y con dos hijos de por medio.

“Antes de terminar el programa, yo quiero decirles algo. Siempre les he dicho que no es fácil estar aquí parados en un set de televisión para contar una historia íntima”, dijo Llosa minutos antes de finalizar su programa.

“Me toca a mí estar parada acá y les quiero contar, porque sé que muchos pueden estar pasando una situación parecida a la mía. Hemos decidido, mi esposo y yo, separarnos luego de muchos años”, añadió.

La noticia sorprendió a muchos debido a que −meses atrás− Luis Ávalos le pidió matrimonio a la periodista durante el viaje que realizaron a Europa junto a sus hijos.

Incluso, en enero pasado, en declaraciones a Trome, Andrea Llosa dio detalles de su relación y hasta confesó que a su esposo sus amigos lo llamaban ‘mártir’.

“Él se ve tranquilo, sus amigos le preguntarán cómo te aguanta”, preguntaron a Llosa durante la entrevista, quien respondió: “De todas maneras, es más, le dicen ‘mártir’, ja, ja, ja, te lo juro”.

Por otro lado, la figura de ATV contó cómo manejaba las discusiones con el padre de sus hijos. “Obviamente que hemos discutido, pero sin faltas de respeto. ‘Luchín’ es sumamente protector, es algo que a mí me gusta mucho, aunque no parezca, y engreidor”, reveló.

Andrea también resaltó que él no era una persona controladora. “Tengo un carácter más complicado, soy una pesada y más intensa. Él es más tranquilo, nos gusta lo mismo, nunca se opone a nada, no es una persona controladora, todo lo contrario. Además, hemos empezado juntos en esta chamba, así que me entiende súper bien. Empezó siendo mi mejor amigo, nos divertimos mucho”, añadió en dicha entrevista.

