En un vivo de Instagram, Andrea Luna se mostró fastidiada e indignada con los comentarios que han surgido en torno a ella tras el ampay que evidencia el beso que se dio con el actor Andrés Wiese en una discoteca de Miami, Estados Unidos.

En el video recogido y difundido por Instarandula, la actriz aparece ofuscada afirmando que es una mujer soltera, además pidió que la respeten.

“Si estoy sola y no estoy con ‘Ricolas’ como ustedes piensan. Así que dejen de molestarme porque soy mujer y merezco respeto. Todos merecemos respeto y por el hecho de que yo sea mujer, no soy una p**...Ok ya lo dije”, dijo Luna en los primeros segundos del clip.

Asimismo, la recordada actriz de “Princesas” aclaró que ella puede hacer lo que quiera con su vida. “Y si quiero chaparme un chico, pues me lo chapo, y si quiero chaparme una chica, pues me la chapo. Si quiero chaparme dos chicas, me las chapo porque es mi vida y a ustedes qué”, comentó.

Andrea también criticó severamente a los medios de comunicación. “Y toda la culpa la tiene el periodismo malo...sí yo también soy periodista y me parece horrible el nivel de machismo que tienen los periodistas en el Perú. Es una vergüenza como tratan los periodistas a la mujer en el Perú, es denigrante”, sentenció la joven actriz.

“Y por favor dejen de consumir basura. Por qué leen esos periódicos, por qué ven esos programas basura, vayan vean una buena película, vayan al teatro, culturícense, dejen de consumir …”, añadió.

Tras escuchar su descargo, el periodista de espectáculos Samuel Suárez le recomendó: “Un librito no le caería mal para ver si cambia ese vocabulario”.

