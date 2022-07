Andrea San Martín volvió a ocupar las primeras planas de los medios de espectáculos tras la filtración de las conversaciones que mantuvo con el ‘Pato’ Quiñones cuando ya había retomado su relación con Sebastián Lizarzaburu, además del tenso enfrentamiento que tuvo con su actual pareja a causa de este acercamiento.

La modelo no se quedó de brazos cruzados, y luego de desmentir una ruptura con el ‘Hombre Roca’, procedió a denunciar a su expareja Juan Víctor Sánchez tras considerar que es el responsable de la filtración de sus chats.

El programa “Amor y Fuego” dio a conocer un documento policial, donde la influencer acusa al padre de su segunda hija de haber publicado las capturas de pantalla en una cuenta de Instagram que ya fue eliminada.

Juan Víctor se defiende:

El extripulante de cabina negó tajantemente las acusaciones, y aseguró que nunca tuvo acceso a las conversaciones privadas de su expareja, aunque reconoció que le prestó un celular en una oportunidad.

“Nunca tuve acceso a su iCloud. Yo le presté un teléfono, de buena fe, por ser la mamá de mi hija. (…) Con ella ese celular lo reseteamos, ese teléfono no lo usaba con su cuenta ni nada por el estilo (…) ¿En qué me beneficiaría acceder a esa información? (…) Sí me preocupa, de repente, porque esto ocasionó una discusión entre ellos y eso sí puede afectar a mi hija”, se defendió el joven empresario en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

VIDEO RECOMENDADO:

Ethel Pozo reveló que “América Hoy” no volverá a tocar el tema de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Comunicado de Ethel Pozo en América Hoy, donde asegura que el programa no hablará más de Melissa Paredes y el gato cuba