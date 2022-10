Andrea San Martín dio a conocer a través de unos videos publicados en su storie de Instagram que su gatita de nombre Kiki se perdió. La modelo se mostró sumamente preocupada y pidió ayuda a sus seguidores para encontrarla.

“Todos saben que mis gatos son caseros y tengo mallas en toda mi casa, ellos nunca se van aún con la puerta abierta. La única ventana es la de la cocina que da a los demás departamentos y no está. Ya no sé más dónde buscarla, he recorrido hasta las afueras de mi condominio, pero como es casera debe estar desorbitada”, escribió sobre una fotografía en donde aparece Kiki.

“Ayúdenme a encontrarla, no podemos sin ella. Ya son muchas horas y ahora es de noche, estoy demasiado preocupada por ella”, añadió la exconductora de televisión.

En otro storie, la ‘ojiverde’ narró fue hasta un parque cercano a su casa debido a que varios de sus seguidores le informaron que vieron a un gato muy parecido a Kiki; sin embargo, al llegar al lugar descartó que se tratara de su mascota.

“Hemos venido a un parque por Suco, me mandaron varias fotos igual, pero no es, es idéntica a Kiki, pero no. De todas maneras, vinimos a buscarla, vamos a seguir buscando, pero, por favor, ayúdenme”, pidió angustiada.

Tras varias horas de búsqueda, Andrea San Martín anunció a sus seguidores que pudo encontrar a su mascota. Según explicó, la gatita se había escondido en la casa de su vecina.

“No saben. Acabo de encontrar a Kiki. Estaba saliendo de bañarme y escucho a mi vecina del primer piso que me llama, era donde pensaba que podía estar. Se había escondido en los cajones de la señora. Mi amor, está de hambre. A penas le dije Kiki empezó a maullar”, expresó notoriamente emocionada San Martín.

Finalmente, la influencer agradeció a su comunidad por todo el apoyo que le brindaron para encontrar a Kiki. “Muchas gracias a mi vecina y a gracias a todos los que han compartido, que han estado atrás de todo, de verdad, muchísimas gracias. Yo me muero sin mi gata, ya me volvió el alma al cuerpo”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Fabio Agostini pide disculpas a Melissa Paredes y Andrea San Martín por revelar intimidades en TV

Fabio Agostini pide disculpas a Melissa Paredes y Andrea San Martín por revelar intimidades en TV