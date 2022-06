En medio de sus enfrentamientos legales con Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez recibió el apoyo de su expareja y madre de su hijo mayor a través de una emotiva publicación por el Día del Padre.

La expareja del joven recurrió a sus redes sociales para respaldar al progenitor de su hijo asegurando que es un buen padre.

“No quería dejar de felicitar a los papás en su día. Yo tengo el mejor papá del mundo y mi hijo atrás no se queda. Increíble como pasaron 9 años”, señaló.

El extripulante de cabina no logró pasar el Día del Padre junto a su hija, y la modelo solo le permitió verla unos minutos a través de una videollamada.

Gigi Mitre cuestiona a Andrea

La conductora de “Amor y Fuego” cuestionó a Andrea San Martín por continuar evitando que Juan Víctor Sánchez comparta tiempo con su hija, y consideró que con estas actitudes también está dañando a la menor.

“Da pena. Es una tristeza que una madre le cierre la puerta, como castigo, al padre, pero no sabe es que está castigando a la propia niña. (…) Andrea, no se por qué castigas de esa manera a tu propia hija, mala persona no es Juan Víctor”, cuestionó.

