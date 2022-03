Juan Víctor Sánchez brindó una entrevista al programa “Magaly Tv: La Firme”, luego que se conociera que su denuncia contra Andrea San Martín por presuntamente maltratar a su hija dejaría de ser investigado por el Ministerio Público.

El expiloto volvió a sustentar su pedido para compartir la tenencia de su hija, sin embargo, Magaly Medina cuestionó su capacidad económica para sostener a la menor.

Al ser consultado por la popular ‘Urraca’ sobre si era mantenido por sus padres, Juan Víctor aseguró que no, no obstante, reconoció que sí recibe un apoyo económico por parte de sus progenitores.

“Definitivamente mi mamá no me mantiene, pero de alguna manera (mis padres) me han tenido que apoyar (económicamente)”, señaló Juan Víctor Sánchez, quien volvió a ser interrogado por la ‘Urraca’ sobre si era independiente económicamente, a lo que él respondió: “Al 100% no”.

Juan Víctor se defendió de los cuestionamientos de la presentadora de ATV y aclaró que actualmente busca tener ingresos económicos de varias formas.

“Yo trabajo a diario con los productos que vendo por mis redes sociales. A parte de eso tengo algún ingreso más, me he visto en la necesidad de invertir tras dejar de trabajar. Tengo una liquidación y pude invertir mi dinero en otras cosas, y no necesariamente tengo que publicarlas”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO:

Ethel Pozo trolea a Janet Barboza con su apodo de ‘retoquitos’

Ethel Pozo trolea a Janet Barboza con su apodo de 'retoquitos' https://www.americatv.com.pe/