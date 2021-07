La modelo cubana Dalia Durán se presentó el último sábado en “Porque hoy es sábado con Andrés” y fue contratada por Andrés Hurtado como modelo del programa que se emite los sábados en Panamericana Televisión.

Durante un momento de la entrevista que ofreció Dalia Durán, el presentador Andrés Hurtado habló sobre Magaly Medina y agradeció su apoyo mientras él se recuperaba de las secuelas del COVID-19.

“Magaly no me destruyó, yo necesitaba recuperar mis pulmones, por eso fui al mar... Ella sacó un reportaje dándome fuerzas, deseándome que yo regrese a la televisión. Me pareció increíble. No tuve tiempo de agradecérselo ese día en su set porque no era mi caso”, señaló Hurtado.

Por si fuera poco, el presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” también hizo un mea culpa y se disculpó con la conductora de espectáculos por sus excesos en su contra en el pasado. Además, recalcó que Medina “salvó” a Dalia Durán.

“Yo no soy el abogado de ella, ni menos amigo, pero ella hace un programa periodístico de espectáculos... Si Magaly presentó tantas cosas sobre John Kelvin no es porque se ensañó con él, ella te salvó. Yo he cometido errores con ella, tuve rabo de paja, le pido disculpas, pero esos errores los capitalicé para ser quien soy ahora, traté de ser mejor persona”, precisó.

Como se recuerda, hace una semana Andrés Hurtado se presentó en el set de “Magaly TV, la firme” y se sumó a la cadena solidaria en favor de Dalia Durán, con quien se comprometió a pagar la deuda de su departamento y darle trabajo en su programa sabatino.

“Magaly y yo tenemos diferencias, pero pese a eso sí nos juntamos por un tema social, porque este es un tema que va más allá de los canales de televisión. Quiero que entiendan que gracias a las diez veces que Magaly tocó el tema, no te mataron (Dalía)”, dijo en su momento.

VIDEO RECOMENDADO

Dalia Durán y su reacción tras ingreso al penal de John Kelvin