Andrés Hurtado llora al escuchar el caso de un niño enfermo

Se vivió un emotivo momento en la reciente edición de “Porque hoy es sábado con Andrés”. Esta situación se dio cuando el conductor Andrés Hurtado conoció a un niño que llegó al set de su programa para pedir ayuda.

El pequeño llegó junto a su madre a Panamericana Televisión para solicitar ayuda a Hurtado, quien tiene una secuencia para brindar apoyo económico a las personas más necesitadas del país.

“Mi hijo se llama Patric y tiene una enfermedad a la piel... esta enfermedad le forma heridas, ampollas y no lo puedo abrazar siendo su madre. Si lo beso, lastimo su piel porque él es muy frágil”, expresó la madre de familia.

Hurtado se mostró muy conmovido por el caso del pequeño y no pudo evitar llorar: “Hola, Patric. Gracias por venir a ‘Porque hoy es sábado con Andrés’... A veces cuando lloro no me hagas caso. Yo lloro porque hay mucha injusticia en este país”.

“Ya llegaste aquí y voy ayudarte a curar. Vamos hacer todo lo posible para que mejores”, prometió el presentador en su programa en vivo.

VIDEO RECOMENDADO

Andrés Hurtado llama ‘Maléfica’ a Alessia Rovegno, candidata al Miss Perú