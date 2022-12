Andrés Hurtado se contagió de Covid-19 por quinta vez: “Soy un extraterrestre”

En medio del incremento de casos de COVID-19 por la quinta ola, el conductor Andrés Hurtado reveló este sábado que volvió a contagiarse con el coronavirus por quinta vez.

El presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” dijo que se mostró sorprendido al recibir el diagnóstico, pero afortunadamente los síntomas que presentó fueron leves.

“Les voy a confesar que por quinta vez en la historia del mundo soy el único que he tenido Covid-19 por quinta vez. Vengo de salir de un Covid nuevamente, cinco veces lo he tenido, gracias a Dios me dio leve porque estoy vacunado”, comentó el popular ‘Chibolín’.

Tras instar a la ciudadanía a mantener las medidas para prevenir el COVID-19 durante la quinta ola, el comediante no pudo evitar bromear al considerar que su caso es el único en el mundo.

“Me picaba la garganta, voy al médico y me confirma que me dio Covid por quinta vez. Es raro que un ser humano tenga 5 veces. Soy el único en el mundo, de verdad. El médico me dijo que soy un extraterrestre”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO:

Ethel Pozo y Janet Barboza protagonizan una fuerte discusión en vivo

Janet Barboza y Ethel pelean