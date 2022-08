Andrés Hurtado decidió romper su silencio luego de ser acusado de ‘armar un show’ junto al presidente Pedro Castillo para pedir donaciones en favor de pacientes con cáncer.

El conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” brindó una entrevista al programa “Magaly TV: La Firme” para defenderse tras la emisión de un informe de “Beto a Saber’ que revela que no se ejecutó la donación de más S/4 millones a niños con cáncer que Pedro Castillo prometió en su espacio televisivo.

“No sé de trámites burocráticos, solamente sé pedir ayuda y tocar puertas para ayudar. Yo no tengo la culpa, la decepción va a ser para él (Pedro Castillo), a mí las opiniones de otras personas no me pueden interesar”, respondió ‘Chibolín’.

La figura de Panamericana Televisión también negó haber recibido dinero por llevar a más de 200 niños a Palacio de Gobierno para que se oficialice la entrega del cheque de S/4,183,700,000.

“No me siento arrepentido de haber ido, pueden catalogarlo como un show, pero fue felicidad porque dije ¡Wow! millones de soles (para pacientes con cáncer), yo dije ya me puedo morir tranquilo, pero ya de ahí, que todos estos no tengan los huevos puestos para salvar vidas…”, cuestionó.

Magaly no cree en su versión:

Tras los descargos de Andrés Hurtado, Magaly Medina lanzó una dura crítica en su contra y dejó entrever que el conductor habría usado esta ayuda social para darle popularidad al jefe de Estado, Pedro Castillo.

“Utilizas niños y encima enfermos y eso no se puede hacer Andrés Hurtado, a menos que haya otros intereses subalternos que desconozcamos”, cuestionó.

