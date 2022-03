Claudia Zumaeta, abogada de Génesis Alarcón, confirmó que este lunes se iniciaron los trámites de conciliación con el futbolista Andy Polo respecto a la demanda de alimentos que interpuso la madre de sus dos hijos.

Según precisó la letrada en el programa “Magaly Tv: La Firme”, aún no han logrado establecer el régimen de visitas, tenencia y pensión de alimentos debido a que el futbolista no acudió a la primera reunión entre ambas partes. En su lugar, envió a sus abogados como representantes.

“Por ahora no hemos llegado a un acuerdo porque el señor Andy Polo no ha venido, ha mandado a sus abogados en su representación, por lo tanto, le estamos trasladando cuál sería la fórmula conciliatoria para que la apruebe y en el transcurso no mayor a 48 horas se puede establecer”, explicó.

Denuncia por violencia llegará hasta la última instancia:

Génesis Alarcón también se refirió a la denuncia por violencia física y psicológica que interpuso contra Andy Polo, asegurando que esta seguirá su curso independientemente del acuerdo que busca establecer con el padre de sus hijos.

“Sí (llegaré) hasta el último. Como dijo la doctora, eso (denuncia por agresión) no tiene negociación”, respondió la joven de 27 años, quien dijo sentirse más tranquila tras el avance de su proceso legal.

Hace unos días, Andy Polo solicitó la nulidad de demanda de alimentos en Perú al asegurar que sus hijos viven en Estados Unidos.

