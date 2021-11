Angie Arizaga se refirió a los fuertes rumores que señalan que estaría esperando a su primer bebé, fruto de su relación con Jota Benz. Las especulaciones cobraron fuerza luego que Johanna San Miguel −en su reciente visita a “En boca de todos”− manifestara que cree que la ‘guerrera’ y el chico reality se convertirán en padres muy pronto.

“Todo el mundo sueña con eso... mi mamá no sueña con eso. (Me están presionando) bastante, ya tengo un mes con que ‘estoy embarazada’. Si estuviera embarazada no estaría usando faja. Es algo que me gustaría, pero no es el momento. Me han visto gordita (risas)”, dijo Angie ante las cámaras de “América Espectáculos”.

Incluso, Angie confesó que Jota le preguntó si realmente está embarazada. “Jota también me dice ¿Amor, estás embarazada?’, y yo: ‘No, no estoy embarazada’”.

Asimismo, la también locutora de radio se refirió a la comentada foto en la que aparece con Jota con una supuesta prueba de embarazo en la mano. “Sacaron la caja y todo, pero ya aclararon que no era una prueba de embarazo”, comentó Arizaga.

