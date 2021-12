La integrante de ‘Esto es guerra’ y modelo, Angie Arizaga pidió a su actual pareja, Jota Benz, que le regale un anillo de compromiso como regalo de Navidad.

Así lo dijo en el programa sabatino ‘Estás en todas’, durante la sección #Elregalodemisueños, donde aseguró que ya tiene 30 años y por eso espera que le den la roca.

“¿El regalo de mis sueños? Es que es imposible pedir uno. Lo primero que pediría es ganar dinero sin trabajar. Otro regalo sería mantenerme siempre joven, tú sabes qué años pasan, pero le voy a preguntar a Brunito (Pinasco) porque él se mantiene intacto por él no pasan los años”, dijo Angie Arizaga entre risas.

“El regalo, no es de mis sueños, pero... Solo tengo anillos bañados en oro, no tengo la roquita en mi mano. Ya tengo 30 años, yo digo que son pequeños regalos que uno pide. Esperemos que algunos se me cumplan”, agregó la joven empresaria y modelo.

Desde hace cerca de un año Angie Arizaga y Jota Benz mantienen una sólida relación. Ambos han revelado que sí han conversado sobre la idea de casarse e incluso tener hijos en el fututo. Sobre esto último se estuvo especulando hace un par de meses, cuando corrió el rumor sobre un posible embarazo de Arizaga.

Sin embargo, todo habría sido solo especulaciones. Aunque hasta la semana pasada, la conductora de ‘Esto es guerra’, Johanna San Miguel sospechaba al respecto porque según señaló, Jota Benz la cuidaba mucho en el reality.

