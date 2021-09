Angie Arizaga y Jota Benz aprovechan cada minuto de su relación antes del esperado choque de “Esto es Guerra” vs. “Guerreros México”, el cual se desarrollará el próximo 6 de setiembre en el país azteca.

Los integrantes de EEG acaban de cumplir ocho meses de relación y esta vez decidieron festejarlo de una manera distinta a otras ocasiones, ya que Jota está enfocado en su participación en el reality mexicano.

“No es que busquemos hacer algo en particular, pero (Jota) está a días de que se vaya a México, entonces decidimos ir a desayunar juntos, a sitios románticos, como siempre (me regaló) mis rositas, es súper detallista Jotita para esas cosas”, señaló la modelo para América Espectáculos.

Tras disfrutar de una cena romántica, que incluyó flores y otros tiernos detalles, la popular ‘Negrita’ se animó a dedicarle unas tiernas palabras a su pareja.

“Ocho meses sin querer queriendo, son ocho meses súper lindos, donde no ha habido problemas ni nada; al contrario, nos conocemos más, y cada vez nos damos cuenta que nos amamos más, y eso es bonito. Estoy feliz estos ocho meses, espero que sean muchos más”, acotó.

