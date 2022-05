Anthony Aranda se presentó en la reciente edición del programa “En boca de todos” luego que el bailarín se reincorporó al elenco del reality “Esto es guerra”.

La aparición del coreógrafo en el reality de América TV despertó distintos comentarios por el pantalón que usó Aranda durante su presentación. Algunos usuarios de las redes sociales señalaron que Anthony usó una prenda de su novia Melissa Paredes.

Ante esta situación, la conductora Tula Rodríguez bromeó sobre los pantalones de Aranda al tener al bailarín en su programa.

“Nosotros tenemos a Anthony Aranda, él tiene frescura, ritmo, él se atreve, se pone pantalón de mujer y hace lo que se le da la gana... te estoy halagando”, dijo Tula entre risas.

El novio de Paredes no se quedó callado y dijo que no se sentía halagado por la presentadora de “En boca de todos”: “No lo veo, no lo veo (los halagos de Tula)”.

Tula Rodríguez bromea por pantalón a Anthony Aranda

Anthony Aranda aclara si usó pantalón de Melissa Paredes

El bailarín Anthony Aranda fue consultado si usó o no el pantalón de Melissa Paredes durante su presentación en “Esto es guerra” y él no quiso aclarar la duda.

“¡Qué gracioso! ¿En serio van a” creer que un pantalón de Melissa (Paredes) me quedaría?”, dijo Aranda en la reciente edición del programa “En boca de todos”.

Anthony Aranda responde si usó el pantalón de Melissa Paredes

VIDEO RECOMENDADO

Anthony Aranda declaró tras su regreso a “Esto es guerra”

Anthony Aranda declara tras su regreso a EEG