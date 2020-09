Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino Lionel Messi, utilizó sus redes sociales para despedirse y agradecer a la esposa del delantero Luis Suárez, Sofía Balbi, “por tantos años compartidos, tantas risas, tantos mates y charlas interminables”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Roccuzzo compartió un emotivo mensaje de despedida a su amiga, quien ahora se mudará a Madrid, ciudad en la que jugará su esposo, flamante delantero del Atlético de Madrid. Como se recuerda, Roccuzzo y Balbi desarrollaron una gran amistad, al igual que sus esposos.

“Bolu, amiga hermana… Gracias por tantos años compartidos, por tantas risas, tantos mates y charlas interminables, fueron familia para nosotros. No tengo palabras para decirte lo mucho, muchísimo que te voy a extrañar, a vos y a tu hermosa familia”, escribió Antonella Roccuzzo.

“¡Gracias por tanto! Y que la vida nos siga regalando momentos juntos y seguro nos reencontramos pronto. TE QUIERO, LOS QUIERO. Todos los éxitos del mundo en esta nueva etapa”, añadió en su mensaje la esposa del astro argentino Lionel Messi.

Como era de esperarse, el mensaje de Roccuzzo en Instagram ha obtenido casi un millón de ‘likes’ y cientos de comentarios, entre ellos, el de Sofía Balbi, quien no tuvo reparos en agradecer el cariño y confesar que extrañará mucho a sus amigos.

“Y cuando creí que ya no tenía más lagrimas me encuentro esto. ¡No saben lo que los vamos a extrañar! Gracias por tanto de lo que dijiste y por todo lo que nos queda por vivir... ¡Esto no lo rompe nada ni nadie! Los quiero, los adoro”, señaló Balbi.

Antonella Roccuzzo y Sofía Balbi mantienen una larga amistad, la misma que se ha reflejado en sus redes sociales. Como se recuerda, el verano pasado, ambas se fueron de vacaciones a Ibiza junto a sus esposos e hijos.

