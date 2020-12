Arcángel ha sorprendido a todos sus fanáticos este jueves luego de revelar, a través de un extenso mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, que hace un año le diagnosticaron una enfermedad al corazón y ahora le detectaron una mancha en su cerebro.

El reguetonero puertorriqueño, conocido como “La Maravilla” del movimiento urbano, precisó que si bien no le tiene miedo a la muerte, no le gustaría irse de este mundo tan joven, pues quisiera ver a a sus hijos crecer y acompañarlos en los momentos importantes de su vida.

“Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, LA MUERTE!! Pero tampoco me quisiera marchar tan joven”, explicó inicialmente en su mensaje Arcángel.

“Sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad y si es posible caminado por un altar! Bien decía mi madre hijo fuiste y padre serás! Deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas, quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo que se propusieron y yo estar presente! Quiero darle más honor todavía a mi MADRE y al BARRIO que me vio crecer!”, agregó.

“He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo!”, reflexionó, para finalmente agradecer “INFINITAMENTE todas sus bendiciones y gracias por tenerme en ORACIÓN! (HONOR,LEALTAD Y RESPETO) HASTA QUE SE SEQUE EL MAR Y LLUEVA PARA ARRIBA! GRACIAS A DIOS POR FANÁTICOS COMO LOS QUE TENGO. LES PROMETO SEGUIR LUCHANDO”.

En menos de cinco horas, la publicación de Arcángel en Instagran ya superó el millón de “Me gusta” y tiene cerca de 45,000 comentarios, no solo de sus fanáticos, sino también de sus colegas, quienes le enviaron sus mejores deseos para superar este difícil momento.

“Hermano Dios es real , voy a ti hermano, falta mucho por hacer”, escribió Wisin; “Te amo bro, estoy orando siempre por ti”, indicó Sech, el intérprete de la canción “Relación”; Prince Royce, Baby Rasta, Rauw Alejandro y algunos otros famosos también se pronunciaron en el post.

Recordemos que en setiembre del año pasado, Arcángel fue ingresado de emergencia en un hospital de Florida (Estados Unidos) tras sufrir síntomas de preinfarto mientras se hallaba en camino a la ciudad de Orlando desde Miami.

Su oficina de representación informó que el cantautor de 33 años viajaba por carretera cuando empezó a sentir los primeros síntomas, que obligaron a que fuera ingresado en el “hospital más cercano, donde le dieron el cuidado necesario y fue estabilizado”. Tras unos días internado, el artista fue dado de alta.

