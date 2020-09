Arturo Peniche sorprendió a todos luego que el último lunes revelara -durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda- que se ha separada de Gabriela Ortiz, su esposa, después de 38 años de casado. En el programa de YouTube “En casa de Mara”, el actor explicó que no ve a su pareja hace más de un mes y señaló al COVID-19 como el responsable de “acabar con todo”.

“Muy mal, muy mal. Lo que pasa es que tuve pérdidas muy fuertes por este dichoso virus, por el COVID-19. Hubo parientes que no se lograron recuperar y otros que sí (…) Estuve muy angustiado, durante un mes no podía dormir, lloraba, se me salían las lágrimas. Dentro de esas pérdidas también está mi matrimonio… Este COVID-19 arrastró con todo”, indicó.

Arturo Peniche detalló que “hubo un cambio de ideas medias raras”. Según la estrella mexicana, su esposa no estuvo conforme con su actitud y provocó malestar en ella por no acercarse a su familia que se había contagiado de COVID-19 justamente para no enfermarse, pero -según manifestó- siempre estuvo pendiente de ellos.

Sin embargo; sorprendió más cuando aseguró que no iba a divorciarse. “No, porque voy a estar casado toda mi vida, yo no quiero fracasos en mi vida a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar (…) Yo no me voy a divorciar, jamás me voy a divorciar”, indicó.

El actor dijo sentirse en paz con la difícil decisión de distanciarse de su compañera sentimental por casi cuatro décadas y a la que le juró amor eterno en 1982, cuando se casaron. Asimismo, indicó que sus hijos, Brandon y Khiabet, están tranquilos con la situación, aunque no les gusta que todo haya terminado así.

Tras la polémica que desataron las declaraciones de Arturo Peniche, su hijo Brandon salió al frente para manifestar que él no sabía por lo que estaban pasando sus padres y se mostró muy cauto al hablar de esta situación con su compañera Flor Rubio en uno de los segmentos de “Viva La Alegría”, programa en el que trabaja como conductor.

“Creo que lo dice muy bien mi papá, mi hermana y yo tenemos que ser las personas más neutrales, los amamos... Yo hablo con mi papá, él está bien; hablo con mi mamá, está bien, pero pues ya meternos más no podemos, ni hablar del tema”, comentó sobre la crisis de sus progenitores.

Al ser consultado por Rubio sobre cuándo se enteró lo que ocurría, Brandon respondió señalando a su entrevistadora: "Ayer, tú fuiste, tú me dijiste”. Inmediatamente, el también actor manifestó que considera que sus padres van a superar esta etapa que están atravesando.

“Yo estoy muy bien, porque yo los conozco, sé el matrimonio que tienen y conozco perfectamente a mi papá, ahí en la entrevista dice algo muy importante, que hay amor (…) Las relaciones humanas son complicadas (…) Yo llevo 11 años con mi mujer y sabemos que hay altibajos y luego pasa”, indicó.

Sobre su madre, Gabriel Ortiz, dijo que “está muy bien, está muy tranquila” y refirió que ella no sabía que Arturo Peniche iba a dar la entrevista en la que reveló detalles de su separación. Asimismo, dijo que este podría ser solo un mal momento “como mucha gente tiene, en las relaciones, pues llevan muchos años juntos”.

VIDEO RECOMENDADO

Arturo Peniche pierde a cuatro familiares a causa del nuevo coronavirus

Arturo Peniche pierde a cuatro familiares a causa del nuevo coronavirus