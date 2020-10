Bad Bunny estuvo este miércoles en los premios Billboard 2020. Su esperada presentación se dio tras ganar el galardón a Mejor artista Latino del año.

En cuanto pronunciaron su nombre como el ganador, se dio inició a su show al lado de Ivy Queen y Nesi. Fue la ‘Reina del reguetón’ quien inició la presentación con un ceñido traje negro, luego apareció Bad Bunny para interpretar el coro “Ella perrea sola”.

Al final apareció Nesi, la cantante que interpreta al lado de Bad Bunny la popular canción. Tras acabar, el puertorriqueño fue por su premio y para dedicar unas palabras.

“Gracias a los Billboard, a todos mis fans alrededor del mundo”, comentó en inglés. “Se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero. Especialmente a las de América Latina y Puerto Rico. Sin ustedes no existiría nada, ni la música, ni el reguetón”, añadió.

“Así que basta ya de violencia machista contra la mujer. Vamos a educar ahora en el presente para un futuro mejor. Yo no soy un artista de música social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado, ser respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola”, concluyó el reguetonero.

Bad Bunny se lleva el premio Billboard a Mejor Artista Latino. "Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero... basta ya de la violencia machista. Aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez". #NoticiasTVN pic.twitter.com/zEn6UskNzA — TVN Noticias (@tvnnoticias) October 15, 2020

VIDEO RECOMENDADO

J Balvin y Bad Bunny lideran la lista de nominaciones a los Latin Grammy 2020

J Balvin y Bad Bunny lideran la lista de nominaciones a los Latin Grammy 2020