Britney Spears anunció a través de sus redes sociales que no se subirá a los escenarios mientras su padre, James Parnell Spears, siga controlando todos los aspectos de su vida, como ha hecho durante los últimos 13 años.

Junto a una controversial imagen, la “Princesa del pop” hizo un largo alegato en el que, al parecer, respondía a las críticas que habían recibido algunos videos en los que aparecía bailando en redes sociales.

“A aquellos que critican los videos en los que salgo bailando... ¡Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años”, expresó la celebridad al inicio de su mensaje.

En otras líneas, la intérprete de “Lucky” señaló que prefiere bailar en el salón de su hogar que subirse a un escenario de Las Vegas, donde la gente está tan “ida” que no puede ni estrecharle la mano.

”No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores. ¡Así que lo dejo!”, sentenció.

Finalmente, la cantante de 39 años también arremetió contra su padre, James Spears, y su hermana, Jamie Lynn Spears: “No me gusta que mi hermana apareciera en entregas de premios y cantara mis canciones remezcladas... Mi supuesta red de apoyo me hizo un daño profundo. Esta tutela legal mató mis sueños, así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es justo lo que es más difícil de matar por este mundo y aún así la gente lo intenta”.

