La conductora de “América Hoy”, Brunella Horna, no fue ajena a la polémica y también se pronunció sobre las imágenes comprometedoras de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz. La joven chiclayana calificó como “vergonzosas” las imágenes difundidas en el programa “Magaly TV, la firme”.

Quien dio su primera opinión fue Janet Barboza, quien resaltó que tanto Aldo Miyashiro y Óscar del Portal deben salir al frente para declarar por lo sucedido. Brunella completó el mensaje con un dura crítica.

“Así es Janet, imágenes vergonzosas, lamentablemente salió este ampay donde involucran a dos compañeros de este canal, pero acá en ‘América hoy’ sí vamos a hablar y daremos detalle tras detalle con objetividad”, señaló la conductora.

“Yo siempre me pongo tenso, me pongo nervioso con estos temas, no es para mí. Bueno, Christian Domínguez saluda”, añadió por su parte Edson Dávila, quien se mostró dubitativo durante su intervención.

Janet Barboza anunció que 'América Hoy' hablará sobre ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

¿Qué fue lo que pasó?

El conductor Aldo Miyashiro y su exreportera Fiorella Retiz fueron captados por las cámaras del programa “Magaly TV: La Firme” dándose apasionados besos en la casa del periodista deportivo Óscar del Portal.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 19 de abril, en la vivienda del hombre de deportes ubicada en San Isidro, a donde se dirigieron a celebrar luego de un partido del equipo “Once Machos FC”.

El ‘ampay’ de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz se dio luego que él y Érika Villalobos -su aún esposa y de quien se desconoce algún distanciamiento- regresaran de un viaje por Europa que realizaron junto a sus hijos.

Pero además del actor, Óscar del Portal y Fiorella Méndez también han cobrado notoriedad en este caso. La expareja de Pedro Loli pasó la noche en casa del periodista, cuya esposa está de vacaciones en Punta Cana.

