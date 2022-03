Brunella Torpoco anunció su retiro de los escenarios. La salsera peruana recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado de prensa y explicar sus motivos.

A través de un extenso mensaje, la intérprete señaló que no volverá a pisar un escenario por la delincuencia que se vive en el Callao y por las constantes amenazas que recibe.

“Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la triste decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad”, explicó.

Torpoco indicó que cumplirá con las presentaciones pactadas, pero no firmará más contratos por su seguridad y la de su familia.

“Solo terminaré con los contratos que ya tengo, no puedo quedar mal con los trabajos pendientes. Ya no me llamen para trabajos por favor. Esta vez la delincuencia y la inseguridad que pasa mi Callao truncó mis sueños”, añadió.

“Prefiero dejar todo de lado porque mi familia es lo más importante para mí que cualquier cosa en el mundo, por ellos es que me rompía el lomo trabajando y así darles una mejor vida, sin hacerle daño a nadie”, concluyó.

La salsera había recibido amenazas de extorsionadores, quienes le pedían un “cupo” por sus presentaciones musicales.

VIDEO RECOMENDADO

Mario Irivarren se disculpa con Christian Domínguez

Mario Irivarren se disculpa con Christian Domínguez https://www.americatv.com.pe/noticias/