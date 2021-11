Aunque Camila Cabello no atraviesa su mejor momento tras el fin de su romance con Shawn Mendes, la cantante decidió enviar un profundo mensaje por el “Día de Acción de Gracias” a través de sus redes sociales.

La intérprete de “Don´t go yet” grabó un video junto a sus inseparables mascotas, el cual publicó en su cuenta de Instagram. “Tengo tanto por qué estar agradecida, pero especialmente porque tengo todo un escuadrón intentando estar conmigo mientras medito”, empezó narrando la estrella juvenil.

La artista cubana también hizo una reflexión sobre los aspectos positivos por el cual muestra gratitud.

“¡Feliz día de gratitud a todos! ¡Estoy muy agradecida por todos ustedes aquí que me envían amor, escuchan mi música y me apoyan en este viaje creativo/de vida! Aunque no he conocido a muchos de ustedes, ustedes me muestran amor, amabilidad y apoyo y lo estoy enviando de vuelta a todos ustedes ahora mismo”, señala en su publicación.

“Después de todo, todos estamos vivos al mismo tiempo en este mundo loco, confuso y mágico y creo que todos estamos interconectados y nunca estamos realmente solos. Agradecida por mi familia humana y amigos y mi planta y familia animal y amigos. Hoy les estoy enviando mucho amor y gratitud”, finaliza su post.

Nuevamente soltera

Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron recientemente el fin de su romance, sin embargo, los artistas no han dejado de interactuar en Instagram donde se dan ‘likes’ a sus publicaciones, demostrando así que no se guardan ningún rencor tras su ruptura amorosa.

Todo indica que los intérpretes de “Señorita” cumplirán su promesa de continuar con su amistad tras terminar su romance. Recordemos que en el comunicado donde anunciaron su separación señalaron que seguirían siendo buenos amigos.

“Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, pero nuestro cariño mutuo es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos”, fue el mensaje que tanto Camila como Shawn publicaron en Instagram.

