Hace aproximadamente un mes, Camilo y Evaluna confesaron que están esperando a su primer hijo. La noticia la dieron a conocer a través de la publicación del videoclip de su tema “Índigo”, además, confirmaron que el bebé tendrá el mismo nombre que la canción.

Desde entonces, la pareja ha visitado diversos sets de televisión para presentar su canción. El último viernes fueron invitados al show de Jimmy Fallon, donde presentaron en vivo el tema, pero no sin antes hacerle una confesión al conductor de televisión.

Poco antes de salir al escenario, Camilo y Evaluna tuvieron una conversación con Jimmy Fallon, quien les entregó una camiseta pequeña con el logo del show de la talla de su bebé, hecho que les dio una idea que compartieron con el presentador.

A través de su cuenta de Instagram, los cantantes señalaron que cambiarían el nombre del bebé. “Ya no se va a llamar Índigo, ahora le pondremos Jimmy”, dijeron, despertando la sorpresa del reconocido conductor.

“No lo puedo creer, ¿ahora será Jimmy?, bueno entonces esta noche haremos la presentación con el nombre Índigo y la otra semana los espero para cantar ‘Jimmy”, respondió, entre risas, Jimmy Fallon.

NUEVOS RETOS

Por otro lado, mientras Camilo sigue enfocado en su carrera musical, Evaluna sigue emprendiendo nuevos proyectos y ha sido confirmada como la nueva embajadora de Cyzone. Esta colaboración busca compartir sus dos grandes pasiones: experimentar con el maquillaje y hacerlo en comunidad.

“Amo el maquillaje, siempre me ha encantado porque me permite disfrutar, probar, jugar y es mi momento de conexión conmigo misma. Elegí a Cyzone porque sé que es una marca que me va a permitir experimentar con libertad y seguir conectando con mi comunidad con los mejores productos de belleza”, escribió la hija de Ricardo Montaner en Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el nuevo tráiler de la última parte de “La casa de papel”

El mayor atraco del mundo llega a su fin, Netflix lanza el tráiler oficial de la segunda parte de la temporada final de la exitosa serie española 'La casa de papel'. Donde conoceremos el destino de los integrantes de la banda del "Profesor". (Fuente: Netflix Latinoamérica)