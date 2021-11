Carlos Álvarez utilizó sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que Willy Miguel Peralta Guillén, el hombre que discriminó a una mujer policía en Moquegua, le envió una carta notarial luego que el comediante realizó una parodia de su bochornoso incidente.

El sujeto, conocido como ‘El pituco de Lima en Moquegua’, le pidió a Álvarez que se rectifique por haberlo parodiado, según informó el comediante en un video publicado en sus redes sociales.

“Este señor me acaba de enviar una carta notarial para que me rectifique. No somos un programa periodístico, somos un programa de humor donde se parodia la realidad de las cosas. No somos periodistas. Buscamos que se tome con una sonrisa todo lo que pasa en nuestro país”, dijo Álvarez.

“Enviaré esta carta notarial a mis abogados para que me den la asesoría legal para actuar de ahora en adelante”, añadió el artista peruano.

Carlos Álvarez recibe carta notarial

Video viral: ‘El pituco de Lima en Moquegua’

El 14 de noviembre en Moquegua, Willy Peralta Guillén fue intervenido por dos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por hablar por teléfono y al mismo tiempo conducir.

En el video viral se logró observar que el infractor salió de su auto ofuscado y, dando rienda suelta a un explícito clasismo: “¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo se apellida? ¡Dame tu apellido si tienes el valor de decirlo! Mira, yo te voy a decir dos cosas: soy de Lima, soy pituco, tengo clase, tengo nivel”.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes reaparece en público tras conciliar con Rodrigo ‘Gato’ Cuba

Declaraciones de Melissa Paredes https://www.latina.pe/noticias