Carlos Álvarez acaba de anunciar que ha sido invitado una vez más para grabar “La vacuna del humor” en Willax Televisión. Es así que este sábado el actor cómico y su elenco prometen robar más carcajadas a los televidentes.

“Agradecer a quienes pudieron ver “La Vacuna del humor”. Según Ibope, nadie nos ha visto, pero a estas alturas de mi carrera, como diría el Chemo del Solar: ‘Joder, me vale madre’. Mientras las personas que nos vean estén contentos, ese es nuestro mejor rating”, afirma Carlos Álvarez.

"Les cuento que Willax nos ha pedido hacer un programa más para este sábado, así que este sábado habrá más “Vacuna del humor”, agregó el humorista, quien dejó abierta la oportunidad de invitar al conocido infectólogo Ciro Maguiña y al capitán EP Christian Cueva, quien abofeteó a un joven por no respetar el toque de queda por el coronavirus.

Sobre las pruebas de descarte de COVID-19, Álvarez contó que se sometió a otro despistaje más y, afortunadamente, el resultado fue negativo.

“Me realicé otra prueba de coronavirus, hasta el momento todo bien, negativo. Por favor, cuídense mucho, no nos confiemos. Cada vez que me hago la prueba COVID-19 y me sale negativo, me cuido el triple”, concluyó.

Cabe resaltar que la semana pasada el cómico anunció su regreso a la televisión para una sola emisión de “La vacuna del humor”. Es más agradeció a su elenco por el episodio. “Muchas gracias por sus comentarios. Disculparán algunas fallas técnicas. Queríamos ofrecerles una alternativa diferente. Gracias a todo mi equipo de producción y a mi elenco. Lelo Costa fue tu noche. Gracias Melcochita, Chatín, Pío, Alonso, Cindy, Josselyn, Lucero, Zelma. Gracias Jr y Patricia, eres lo máximo”, señaló en sus redes sociales.

